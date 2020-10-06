В Бурятии сохранится холодная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Республика находится в власти антициклона



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 октября по республике антициклон, малооблачная, преимущественно без осадков погода, утром местами туман. Ветер восточный 3-8, днём в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью 2-7 мороза, местами по юго-западу и северу 11-16 мороза, по Прибайкалью при облачности до 2 тепла, днём 9-14, местами по северу 2-7 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью 3-8, днём 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 9-11 тепла

