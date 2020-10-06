Республика находится в власти антициклона
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 октября по республике антициклон, малооблачная, преимущественно без осадков погода, утром местами туман. Ветер восточный 3-8, днём в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью 2-7 мороза, местами по юго-западу и северу 11-16 мороза, по Прибайкалью при облачности до 2 тепла, днём 9-14, местами по северу 2-7 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью 3-8, днём 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 9-11 тепла
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 06.10.2020
Республика находится в власти антициклона
Художественная читка станет подведением итогов творческой лаборатории
В институте прошло расширенное заседание учёного совета, посвящённое 60-летию ВСГИК
По информации Роспотребнадзора, в регионе отмечено повсеместное нарушение требований безопасности
Пообщаться с владыкой пришли воспитанники Верхнеудинской дружины витязей
В боевые стрельбы включены элементы, взятые из опыта современных военных конфликтов
Также состоялось первенство Дальнего Востока
Победителем этого года стало сельское поселение «Оймурское»
Теперь птица может снова вернуться на свободу
Межрегиональный конкурс методических разработок был посвящён 50-летию заповедника
Второй этап программы туристического кешбэка стартует 15 октября
Ранее, за экспертизой сельхозживотных приходилось ездить в Забайкалье
На новый способ перейдут этой зимой
Лучшие учителя получили премии за достижения в педагогической деятельности
Болезнь в основном распространяется внутри семей