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В Бурятии сменился «хозяин» тайги

В Бурятии сменился «хозяин» тайги
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
О «смене власти» рассказали сотрудники «Заповедного Подлеморья»

На самом северном участке тайги «Заповедного Подлеморья» в Бурятии сменился «хозяин».

- Мы ранее рассказывали о «хозяине» самого северного участка тайги «Заповедного Подлеморья», очень крупном и великовозрастном медведе. Фотоловушки регистрировали его присутствие в угодьях в радиусе около 10 км, но в летний сезон этого года он уже не появлялся на съёмках, - поделился старший научный сотрудник Генннадий Янкус.

В то же время чаще других «позировал» красавец-медведь в шубе почти чёрного цвета. Судя по телосложению, он средних лет. Этот медведь старательно помечал деревья вдоль многочисленных троп.

- А сентябрьским сумеречным утром удалось наблюдать, как он с грозным рёвом гнался по берегу Байкала за другим медведем, рискнувшим поживиться нерпой, выброшенной штормом на песок. Другие обитатели тайги, похоже, смиренно не заметили «смену власти». Что ж, это лишь мгновение естественного процесса, - заключил Геннадий Янкус.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале сентября в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» рассказали о шкодливом медведе-«орнитологе».


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