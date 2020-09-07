В Бурятии шкодливый медведь уничтожил домики для уток

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» рассказали о шкодливом медведе-«орнитологе», которого запечатлели во Фролихинском заказнике в Бурятии.
Более полувека тому назад в бассейне реки Фролиха (ныне территория Фролихинского заказника) бушевал пожар, уничтоживший сухостойные и перестойные дуплистые деревья. Поскольку речные утки-гоголи гнездятся в дуплах деревьев по берегам реки, гнездовые условия для этих птиц неблагоприятны и сейчас. В средневозрастных и молодых деревьях дупел нет.
Сотрудники «Заповедного Подлеморья» в подходящих местах развесили гоголятники – своего рода «евродомики».
В некоторых из них жильцы появились в первую же весну. Однако, на одном участке, где обитает особо шкодливый медведь, уже три гоголятника были уничтожены, причём два из них не подлежат восстановлению.
- На фотографии гоголятник с отметинами медвежьих когтей, уцелевший чудом, благодаря прочному проволочному креплению. Десятисантиметровый слой свежего пуха в гнезде и другие признаки свидетельствуют о том, что нападение произошло после того, как утята покинули гнездо, - поделился старший научный сотрудник Геннадий Янкус.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце августа в Бурятии в фотоловушку попались три медведя-«жениха».
Летом медведь сорвал феромонную ловушку, которую поставили сотрудники Центра защиты леса Бурятии на вредителей.