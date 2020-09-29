Повышение уровня Байкала запечатлели с самолёта









Замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева поделилась в комментариях, что этот вопрос обсуждается сейчас на заседании общественного экологического совета.



«Видно невооруженным глазом муть там, где никогда не было», - добавил в комментариях Баир Цыренов. Замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева поделилась в комментариях, что этот вопрос обсуждается сейчас на заседании общественного экологического совета.«Видно невооруженным глазом муть там, где никогда не было», - добавил в комментариях Баир Цыренов.









Проблема повышения уровня Байкала в последнее время на слуху. Пройдена критическая отметка в 457,09 см. Правительство Бурятии намерено добиваться сохранения предельного уровня воды в Байкале на отметке 457 метров.



В свою очередь, на федеральном уровне сейчас планируется новый режим регулирования уровня Байкала. С 1 января 2021 года предлагается установить максимальное и минимальное значения уровня воды в озере в периоды средней, малой и большой водности с общей амплитудой 2,3 метра, что превышает размах колебаний Байкала за целое столетие. Экологи считают, что это делается в угоду энергетических компаний и заявляют о проблемных последствиях. В их числе возможное сокращение рыбных стад или возникновение торфяных пожаров на прибрежных болотах. Экологи призывают ограничить диапазон регулирования уровня Байкала.



Кроме того, повышение уровня Байкала грозит в Бурятии затоплением семи населённых пунктов, о чём



- Под угрозой подтопления находятся не дачные поселки, это пункты постоянного проживания. Вода подошла уже к участкам, дома пока ещё не подтоплены. На севере Байкала начался размыв песчаной косы государственного биологического заказника «Ангарский Сор». Этот заказник имеет площадь 130 кв км, в нём поддерживается особый температурный режим, способствующий плодотворному нагулу молоди, в том числе омуля. Если коса исчезнет окончательно, то существенно поменяется микроклимат в заказнике, мальки не смогут выжить в холодных водах озера, самого заказника как такового тоже не останется. Подъём уровня озера также представляет опасность для Баргузинского и Чивыркуйского заливов, которые могут сомкнуться между собой. Объединение разных температурных режимов может погубить обитающую в заливах флору и фауну. Поэтому превышение уровня категорически не допустимо, - подчёркивал Алексей Цыденов.



Последствия повышения уровня Байкала



Проблема повышения уровня Байкала в последнее время на слуху. Пройдена критическая отметка в 457,09 см. Правительство Бурятии намерено добиваться сохранения предельного уровня воды в Байкале на отметке 457 метров.В свою очередь, на федеральном уровне сейчас планируется новый режим регулирования уровня Байкала. С 1 января 2021 года предлагается установить максимальное и минимальное значения уровня воды в озере в периоды средней, малой и большой водности с общей амплитудой 2,3 метра, что превышает размах колебаний Байкала за целое столетие. Экологи считают, что это делается в угоду энергетических компаний и заявляют о проблемных последствиях. В их числе возможное сокращение рыбных стад или возникновение торфяных пожаров на прибрежных болотах. Экологи призывают ограничить диапазон регулирования уровня Байкала.Кроме того, повышение уровня Байкала грозит в Бурятии затоплением семи населённых пунктов, о чём ранее сообщал глава республики Алексей Цыденов . Также возникает угроза потери дренажных свойств дельты реки Селенга, служащей природным фильтром между Селенгой и Байкалом, где уже полностью затоплена часть островов.- Под угрозой подтопления находятся не дачные поселки, это пункты постоянного проживания. Вода подошла уже к участкам, дома пока ещё не подтоплены. На севере Байкала начался размыв песчаной косы государственного биологического заказника «Ангарский Сор». Этот заказник имеет площадь 130 кв км, в нём поддерживается особый температурный режим, способствующий плодотворному нагулу молоди, в том числе омуля. Если коса исчезнет окончательно, то существенно поменяется микроклимат в заказнике, мальки не смогут выжить в холодных водах озера, самого заказника как такового тоже не останется. Подъём уровня озера также представляет опасность для Баргузинского и Чивыркуйского заливов, которые могут сомкнуться между собой. Объединение разных температурных режимов может погубить обитающую в заливах флору и фауну. Поэтому превышение уровня категорически не допустимо, - подчёркивал Алексей Цыденов.Последствия повышения уровня Байкала запечатлели также космоснимки . На них, в частности, показано, как за 20 дней исчезло почти 80 метров косы байкальского залива Посольский сор в Кабанском районе Бурятии. За последние три года сильно сузилась островная гряда Ярки, если так пойдёт и дальше, то она исчезнет полностью. Вследствие исчезновения Ярков (что неизбежно при дальнейшем повышении уровня воды) произойдут и коренные изменения в экосистеме озера Байкал.

Зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов опубликовал снимки Байкала, сделанные из самолёта. На них наглядно видно, как поднялся уровень озера и как суша уходит под воду.«Пролетая над Байкалом. На фото дельта Селенги и залив Провал. Видим, сколько воды. Коса песчаная вся под водой», - написал Баир Цыренов.