Космоснимки показали последствия повышения уровня Байкала

Вот, к примеру, два космоснимка, разница между которыми составляет менее 20 дней. Однако за это время исчезло почти 80 метров косы байкальского залива Посольский сор (Кабанский район Бурятии).















Аналогичная картина и с устьем Верхней Ангары у Ярков. Вот устье этой реки по состоянию на 18 августа:







…и на 19 сентября:







Впрочем, текущую ситуацию с островом Ярки ещё нагляднее подчеркивает сравнение с 2017 годом. Вот, например, Ярки в октябре 2017 года:







…а вот Ярки в сентябре 2020 года — здесь даже на меньшем приближении видно, насколько сузилась островная гряда Ярки за три последних года:







В последние дни уровень Байкала неуклонно повышается. Основные последствия прибывающей воды испытывает на себе бурятский берег озера. Центр спутникового мониторинга и гражданского контроля (ЦСМиГК) выбрал ряд космических снимков, выполненных с околоземной орбиты спутниками Sentinel-2 и Landsat-8, чтобы наглядно показать последствия подъёма уровня воды в Байкале.- При одинаковом приближении на спутниковых снимках также ясно видно, насколько сузилась песчаная коса Посольского сора к концу сентября, - отмечает директор Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля Ольга Чупаченко. – Следует иметь в виду, что уменьшение косы – это, в основном, результат её затопления при более высоком уровне Байкала. Еще одним последствием может быть больший её размыв во время байкальских штормов.- Нельзя не отметить, что вследствие исчезновения Ярков (что неизбежно при дальнейшем повышении уровня воды) произойдут и коренные изменения в экосистеме озера Байкал. Вот почему экологи давно призывают ограничить диапазон регулирования уровня Байкала, - поясняют в Центре спутникового мониторинга и гражданского контроля.Ранее общественная экологическая коалиция «Реки без границ» заявляла о том, что новый режим регулирования уровня Байкала приведёт к долгосрочным негативным последствиям.С 1 января 2021 года чиновники предлагают установить максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал в периоды средней, малой и большой водности с общей амплитудой 2,3 метра, что превышает размах колебаний Байкала за целое столетие. Экологи коалиция «Реки без границ» заявили, что предложение Росводресурсов «обосновывается исключительно социально-экономическими нуждами населения и энергетических компаний».- Давайте скажем честно: опыт регулирования уровня озера в «ручном режиме» за последние годы следует признать неуспешным из-за проявления негативных последствий для прибрежных экосистем Байкала – в качестве примера можно привести сокращение рыбных стад и возникновение торфяных пожаров на прибрежных болотах. Предложение Росводресурсов, по сути, предлагает навсегда узаконить практику регулирования озера без учета экологических последствий – и, конечно, мы никак не можем согласиться с этим, – подчеркивает российский координатор коалиции «Реки без границ», член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов.По мнению экологов, инициатива Росводресурсов также явно противоречит обязательствам России по охране озера Байкал в рамках Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, так как предлагаемые меры не оценены с точки зрения охраны и устойчивого управления уникальным объектом Всемирного природного наследия «Озеро Байкал».Коалиция «Реки без границ» уже направила в минприроды России свои предложения: сначала выполнить тщательные научные исследования влияния регулирования уровня на экосистему озера Байкал. Затем на основании результатов исследований провести стратегическую экологическую оценку водохозяйственного использования водных ресурсов Байкала вместе с открытым общественным обсуждением предлагаемых режимов регулирования уровня озера.