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Повышение уровня Байкала грозит катастрофой

Повышение уровня Байкала грозит катастрофой
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Перед нами стоит настоящая дилемма: кого должно затопить первым Бурятию или Иркутскую область», - высказался глава МЧС России

В пятницу, 25 сентября, вопрос повышения уровня Байкала обсуждался на заседании правительственной комиссии по ЧС под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева. Глава Бурятии Алексей Цыденов озвучил текущую ситуацию, связанную с высоким уровнем озера Байкал, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Глава Бурятии отметил, что на сегодняшний день уровень воды озера находится на критической отметке в 457,09 см. В республике под угрозой затопления находится семь населённых пунктов, расположенных на побережье Байкала. Возникает угроза потери дренажных свойств дельты реки Селенга, служащей природным фильтром между Селенгой и Байкалом, где уже полностью затоплена часть островов.

- Под угрозой подтопления находятся не дачные поселки, это пункты постоянного проживания. Вода подошла уже к участкам, дома пока ещё не подтоплены. На севере Байкала начался размыв песчаной косы государственного биологического заказника «Ангарский Сор». Этот заказник имеет площадь 130 кв км, в нём поддерживается особый температурный режим, способствующий плодотворному нагулу молоди, в том числе омуля. Если коса исчезнет окончательно, то существенно поменяется микроклимат в заказнике, мальки не смогут выжить в холодных водах озера, самого заказника как такового тоже не останется. Подъём уровня озера также представляет опасность для Баргузинского и Чивыркуйского заливов, которые могут сомкнуться между собой. Объединение разных температурных режимов может погубить обитающую в заливах флору и фауну. Поэтому превышение уровня категорически не допустимо, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Правительство Бурятии намерено поддержать предложение Федерального агентства водных ресурсов по сохранению предельного уровня воды в Байкале на отметке 457 метров.

Глава МЧС России Евгений Зиничев, в свою очередь, заявил о необходимости проведения экстренного совещания по вопросам регулирования воды в озере Байкал.

- Считаю, что здесь вопрос нужно ставить не на проработку, а обсуждать в экстренном порядке. Перед нами стоит настоящая дилемма: кого должно затопить первым Бурятию или Иркутскую область. Ни того, ни другого мы допустить не должны. Обращаюсь к руководству Водресурсов в срочном порядке доработать вопрос по регулированию уровня Байкала и представить в ближайшее время, - резюмировал Евгений Зиничев.

Как сообщал «Байкал-Daily», последствия повышения уровня Байкала запечатлели космоснимки. На них, в частности, показано, как за 20 дней исчезло почти 80 метров косы байкальского залива Посольский сор в Кабанском районе Бурятии. За последние три года сильно сузилась островная гряда Ярки, если так пойдёт и дальше, то она исчезнет полностью.

- Нельзя не отметить, что вследствие исчезновения Ярков (что неизбежно при дальнейшем повышении уровня воды) произойдут и коренные изменения в экосистеме озера Байкал. Вот почему экологи давно призывают ограничить диапазон регулирования уровня Байкала, - поясняют в Центре спутникового мониторинга и гражданского контроля.

Общественная экологическая коалиция «Реки без границ» давно бьёт тревогу по поводу того, что новый режим регулирования уровня Байкала приведёт к долгосрочным негативным последствиям.

С 1 января 2021 года чиновники предлагают установить максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал в периоды средней, малой и большой водности с общей амплитудой 2,3 метра, что превышает размах колебаний Байкала за целое столетие. Экологи считают, что это делается в угоду энергетических компаний и требуют не допустить этого.

- Давайте скажем честно: опыт регулирования уровня озера в «ручном режиме» за последние годы следует признать неуспешным из-за проявления негативных последствий для прибрежных экосистем Байкала – в качестве примера можно привести сокращение рыбных стад и возникновение торфяных пожаров на прибрежных болотах. Предложение Росводресурсов, по сути, предлагает навсегда узаконить практику регулирования озера без учета экологических последствий – и, конечно, мы никак не можем согласиться с этим, – подчеркивает российский координатор коалиции «Реки без границ», член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов.

Байкал экология уровень воды
 
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