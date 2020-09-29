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Коллекция одежды из Бурятии стала одним из «Сокровищ Севера»

Коллекция одежды из Бурятии стала одним из «Сокровищ Севера»
Общество,  Фото:ассоциация «Совета муниципальных образований РБ»
Окинские мастерицы заняли второе место на конкурсе «Полярный стиль»

С 22 по 27 сентября в Москве прошёл форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он был посвящённого празднованию 30-летию со дня образования общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Мастерицы войлоковаляния из Окинского района успешно презентовали свои работы на XV международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера-2020. Мастера и художники России», проходившей в рамках форума. На конкурсе «Полярный стиль» среди 500 участников Бурятию представляла мастерская «Ханза» центра сойотской культуры и народного творчества, показав современную стилизацию одежды древних сойoтов, изготовленную из овечьей шерсти по технике валяния. В итоге работа сойотских мастериц заняла второе место в номинации «Лучшая современная этническая коллекция», сообщает пресс-служба ассоциации «Совета муниципальных образований Республики Бурятия».

По информации центра эвенкийской культуры «Арун», 24 сентября на торжественном собрании, посвящённом юбилею ассоциации коренных малочисленных народов, председатель национально-культурной автономии эвенков Бурятии Мария Бадмаева получила благодарственное письмо от комитета по делам национальностей Госдумы за вклад в сохранение и укрепление межнационального мира и согласия.

Как сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья, в рамках выставки и фестивалей проходила обширная конкурсная программа, в которой с достоинством выступили участники из Качугского, Катангского, Казачинско-Ленского и Нижнеудинского районов Иркутской области. Дипломами «За сохранение исторической памяти в год празднования 75-летия Великой Победы» в фестивале «Кочевье Севера» награждены ансамбли «Кызыл кат» и «Черлик», руководитель Кусаева Елена Владимировна. Дипломы «За символизм и сохранение традиций» в конкурсе «Национальная кухня» фестиваля «Кочевье Севера» получили фольклорные группы «Черлик» и «Кызыл кат», а также межпоселенческий культурно-досуговый центр. Диплом «Специальный приз» получила Иркутская область в конкурсе «Лучшая региональная экспозиция».

В международной выставке-ярмарке приняли участие и коренные жители трёх районов Забайкалья. По данным пресс-службы БГК, общины Каларского района представили свой опыт по сохранению оленеводства и древнего эвенкийского языка. Они провели мастер-классы по традиционным промыслам: «Бисерная вышивка» и «Пошив национальной мужской и женской одежды», приняли участие в концертной программе.
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