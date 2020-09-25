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Озвучен приказ Росавиации о прекращении поисков самолёта в Бурятии

Озвучен приказ Росавиации о прекращении поисков самолёта в Бурятии
Общество, 
Гражданским самолётам, летающим в этой зоне, рекомендовали осматривать местность

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о прекращении официальных поисков пропавшего 19 июля в Бурятии самолёта авиакомпании «Феникс», на борту которого находились шесть человек.

Соответствующий текст приказа Росавиации опубликовала телекомпания НТВ.

«Активные поиски потерпевшего бедствие воздушного судна Ан-2, его пассажиров и экипажа прекращены. В случае получения достоверной информации о месте нахождения воздушного судна начальнику Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации поручено возобновить расследование инцидента», - говорится в документе.

Кроме того, экипажам гражданских самолётов, которые летают в районе предполагаемого бедствия, рекомендовали визуально осматривать местность.

По данным Росавиации, за два месяца поисков самолёта привлекли 12 воздушных судов, два беспилотных летательных аппарата, семь спасательных парашютно-десантных групп и 23 наземные поисково-спасательные группы. Специалисты обследовали территорию на площади 36,9 тыс. кв. м, из них более 10 тыс. кв. м повторно, отмечает НТВ.

Как сообщал «Байкал-Daily», родственников пропавших пилотов шокировало известие о том, что поиски прекращены. Они намерены поднять шумиху и добиваться возобновления поисковых работ. «Шесть высококвалифицированных пилотов в нашей стране, оказывается, никому не нужны, кроме нас, родственников», - с отчаянием говорила жена пропавшего пилота.

За время поисков не удавалось найти каких-либо зацепок о возможном крушении самолёта. Сначала работы велись в Бурятии, откуда самолёт вылетел на обработку леса от сибирского шелкопряда, а 20 августа начались поиски в Иркутской области.

Вскоре после происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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