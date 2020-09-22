В Иркутской области отметили «бриллиантовую» и «золотые» свадьбы

Общество, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

В регионе чествуют юбиляров семейной жизни



17 сентября в отделе ЗАГС города Нижнеудинска прошёл «бриллиантовый» юбилей – 60 лет совместной жизни супругов Меркуловых Геннадия Владимировича и Галины Дмитриевны. Геннадий Владимирович всю свою трудовую деятельность проработал на железной дороге, Галина Дмитриевна посвятила жизнь лечению детей, она уважаемый в городе педиатр, работала заведующей детского отделения центральной районной больницы Нижнеудинска.



Юбиляров с важной датой поздравили представители ЗАГС, городской администрации, городского совета ветеранов и пенсионеров, пожелав здоровья и семейного долголетия. По традиции супруги расписались в памятной книге юбиляров города Нижнеудинска.



18 сентября 2020 года в отделе ЗАГС по Усольскому району и городу Усолье-Сибирское состоялась два торжественных мероприятия: супруги Молчановы Александр Степанович и Галина Григорьевна отметили «золотой» юбилей (50 лет) супружеской жизни, супруги Юргины Станислав Иннокентьевич и Алена Анатольевна отметили «серебряный» юбилей (25 лет) совместной жизни.



Чествование прошло в торжественной обстановке в присутствии родственников, родных и близких людей. В мероприятии приняли участие представители отдела ЗАГС в Усолье-Сибирском, аппарата администрации Усольского района, администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования. По завершению мероприятия были вручены приветственные адреса и памятные подарки.



19 сентября в отделе Ангарска чествовали «золотых» юбиляров. 50 лет семейной жизни отметили Чесноковы Владимир Николаевич и Алла Ивановна. Владимир Николаевич родом из Днепропетровска, Алла Ивановна коренная ангарчанка.



Начальник отдела ЗАГС в торжественной обстановке в присутствии родственников, четырёх внуков и маленькой правнучки поздравила юбиляров с важной датой, вручила приветственный адрес от имени службы, пожелав здоровья и семейного долголетия. По сложившейся многолетней традиции супруги расписались в памятной книге юбиляров Ангарска. Об этом сообщает служба ЗАГС Иркутской области.

