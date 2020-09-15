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В Улан-Удэ до +14 градусов

В Улан-Удэ до +14 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
Осадков в столице Бурятии не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 сентября по республике облачно с прояснением, местами небольшие, умеренные дожди, по крайнему северу и южному Прибайкалью сильные, в горах с мокрым снегом.

Утром при прояснении по юго-западу и северо-востоку туманы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью +1+6, местами до -4 градусов, по крайнему северу до +11, днём +12+17, местами +7+12 градусов.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +2+4, днём +12+14 градусов.
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