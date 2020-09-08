Соревнования по велоспорту-шоссе среди женщин проходили в Ижевске
Шелеховчанка Анастасия Пляскина завоевала серебряную медаль на чемпионате России по велоспорту-шоссе среди женщин, который с 5 по 6 сентября проходил в Ижевске. В соревнованиях приняли участие велогонщицы из Свердловской, Омской областей, Забайкальского края, Удмуртской республики и других регионов.
Анастасия Пляскина вместе с представительницей Омской области Дарьей Степановой финишировала второй в парной гонке на 25 километров с результатом 36:49,0. Победу одержали спортсменки из Удмуртии Софья Чиркова и Ксения Дуюнова (36:21,3). Третье место разделили два дуэта: Марина Лиханова (Бурятия) и Екатерина Маломура (Забайкальский край) и велосипедистки Свердловской области Евгения Третьякова и Гульнара Файзулина (37:44,7).
Напомним, Анастасия Пляскина является мастером спорта России и тренируется в областной школе высшего спортивного мастерства под руководством тренера Игоря Грицких. До этого спортсменка занималась у Владимира Бурмистрова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Велогонщица из Иркутской области взяла «серебро» на чемпионате России
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