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Велогонщица из Бурятии взяла медаль чемпионата России

Велогонщица из Бурятии взяла медаль чемпионата России
Общество,  Фото:из архива
Мария Лиханова завоевала четыре медали на нескольких турнирах в Ижевске

Велогонщица из Бурятии Марина Лиханова успешно выступила на состязаниях в Ижевске. Всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе и Кубок России проходили в Ижевске с 1 по 3 сентября.

Как сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии, на всероссийских соревнованиях в индивидуальной гонке на время на дистанции 25 км с результатом 36:52,9 Марина Лиханова заняла первое место. Преимущество бурятской спортсменки от соперницы, занявшей второе место, составило 40 секунд, от третьего места - 1:05.

Также Марина Лиханова в групповой гонке завоевала серебряную медаль.

Бронзовую медаль спортсменка завоевала на Кубке России в кольцевой гонке «критериум» - 20 кругов, каждый второй - финиш. За восемь кругов до основного финиша Марина Лиханова ушла в отрыв от основного пелотона. Набрав в общем итоге 20 очков, она уступила лидерам гонки всего 4 очка.

6 сентября в Ижевске прошёл чемпионат России в дисциплине «парная гонка».

Здесь на дистанции 25 км среди женщин Мария Лиханова в паре со спортсменкой из Забайкальского края Екатериной Маломуровой, показав результат 37:44,7, завоевала бронзовую медаль.

спорт велоспорт чемпионат России
 
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