Мария Лиханова завоевала четыре медали на нескольких турнирах в Ижевске
Велогонщица из Бурятии Марина Лиханова успешно выступила на состязаниях в Ижевске. Всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе и Кубок России проходили в Ижевске с 1 по 3 сентября.
Как сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии, на всероссийских соревнованиях в индивидуальной гонке на время на дистанции 25 км с результатом 36:52,9 Марина Лиханова заняла первое место. Преимущество бурятской спортсменки от соперницы, занявшей второе место, составило 40 секунд, от третьего места - 1:05.
Также Марина Лиханова в групповой гонке завоевала серебряную медаль.
Бронзовую медаль спортсменка завоевала на Кубке России в кольцевой гонке «критериум» - 20 кругов, каждый второй - финиш. За восемь кругов до основного финиша Марина Лиханова ушла в отрыв от основного пелотона. Набрав в общем итоге 20 очков, она уступила лидерам гонки всего 4 очка.
6 сентября в Ижевске прошёл чемпионат России в дисциплине «парная гонка».
Здесь на дистанции 25 км среди женщин Мария Лиханова в паре со спортсменкой из Забайкальского края Екатериной Маломуровой, показав результат 37:44,7, завоевала бронзовую медаль.
Велогонщица из Бурятии взяла медаль чемпионата России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В ДФО лидирует Магаданская область
Мария Лиханова завоевала четыре медали на нескольких турнирах в Ижевске
Воздух прогреется до +27
Заявки принимаются до 25 сентября
Первый матч состоится 11 сентября
Соревнования могут пройти в Чите в 2022 году
Завершилось масштабное учение на полигоне «Бурдуны»
В Иркутской области увековечили память одного из основателей Ангарска
Уроженец села Будалан Агинского округа Бадмацырен Доржиев победил в турнире BFC
Состоялись полевые учения ракетных войск и артиллерии ВВО
Также в нём будет возведено 7 православных храмов и буддийская молельня
Педагоги принимают участие в мероприятии дистанционно
Фестиваль русской кухни прошёл в Чите
90 лет исполнилось Цыреме Гатаповой и Минихату Галимулину
Ребёнок, который был оставлен много лет назад в роддоме, уже взрослый