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В Бурятии полицейские выпустили в Селенгу тысячу осетрят

В Бурятии полицейские выпустили в Селенгу тысячу осетрят
Общество, 
Отпущенным в Селенгу осетрам меньше двух месяцев. ВИДЕО

27 августа полицейские Бурятии выпустили в реку Селенга около тысячи мальков осетра. Эти мальки были выращены на Гусиноозёрском осетровом рыбоводном хозяйстве Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники полиции бережно перенесли осетрят из специального бассейна и выпустили их в Селенгу.

- Малышам всего два месяца. Через несколько лет мальки дадут потомство и восполнят биоресурсы Бурятии, - пояснил руководитель Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик.


В Бурятии продолжается оперативно-профилактическая операция «Путина-2020».

- Только за август текущего года сотрудники полиции на байкальской акватории пресекли два факта браконьерства, пять фактов хранения и один факт незаконной транспортировки байкальского эндемика. Из незаконного оборота изъято более 70 килограммов рыбы. Сотрудники органов внутренних дел принимают участие не только в охране и пресечении правонарушений, но и в мероприятиях, посвящённых воспроизведению популяции данного вида рыб, - отметил врио заместителя начальника управления организации охраны общественного порядка МВД по Бурятии Александр Меженин.



полиция Селенга рыба
 
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