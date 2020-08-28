В Бурятии полицейские выпустили в Селенгу тысячу осетрят

- Малышам всего два месяца. Через несколько лет мальки дадут потомство и восполнят биоресурсы Бурятии, - пояснил руководитель Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик.







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27 августа полицейские Бурятии выпустили в реку Селенга около тысячи мальков осетра. Эти мальки были выращены на Гусиноозёрском осетровом рыбоводном хозяйстве Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Сотрудники полиции бережно перенесли осетрят из специального бассейна и выпустили их в Селенгу.В Бурятии продолжается оперативно-профилактическая операция «Путина-2020».- Только за август текущего года сотрудники полиции на байкальской акватории пресекли два факта браконьерства, пять фактов хранения и один факт незаконной транспортировки байкальского эндемика. Из незаконного оборота изъято более 70 килограммов рыбы. Сотрудники органов внутренних дел принимают участие не только в охране и пресечении правонарушений, но и в мероприятиях, посвящённых воспроизведению популяции данного вида рыб, - отметил врио заместителя начальника управления организации охраны общественного порядка МВД по Бурятии Александр Меженин.