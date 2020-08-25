В Бурятии проводят конкурс народных экотрадиций

В нём принимают участие жители Тункинской долины



В Тункинском районе Бурятии проходит районный краеведческий конкурс «Экологические традиции народов, проживающих в Тункинской долине». К участию приглашаются как взрослые, так и учащиеся, а также учреждения дополнительного образования и другие организации. Приветствуются семейные коллективы и все желающие, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия своего района.



Конкурс проводится по пяти номинациям:

- «Этнографические исследования (гуманитарно-экологического характера)»;

- «Традиционная культура этноса»;

- «Особенности и символы нашей долины»;

- «Взаимоотношения жизни этноса и природной среды в публицистике»;

- «Путеводитель. Эколого-краеведческие маршруты (тропы) в Тункинской долине».



Мероприятие проводится в два этапа. В первом, проходящем до 12 октября, участвуют муниципальные образования сельских поселений. Второй этап пройдёт 19 октября в селе Кырен.



Участников, занявших 10 призовых мест, ждут призы и подарки. Об этом сообщает пресс-служба Тункинского нацпарка.



Возрастное ограничение 6+