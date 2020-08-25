В нём принимают участие жители Тункинской долины
В Тункинском районе Бурятии проходит районный краеведческий конкурс «Экологические традиции народов, проживающих в Тункинской долине». К участию приглашаются как взрослые, так и учащиеся, а также учреждения дополнительного образования и другие организации. Приветствуются семейные коллективы и все желающие, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия своего района.
Конкурс проводится по пяти номинациям:
- «Этнографические исследования (гуманитарно-экологического характера)»;
- «Традиционная культура этноса»;
- «Особенности и символы нашей долины»;
- «Взаимоотношения жизни этноса и природной среды в публицистике»;
- «Путеводитель. Эколого-краеведческие маршруты (тропы) в Тункинской долине».
Мероприятие проводится в два этапа. В первом, проходящем до 12 октября, участвуют муниципальные образования сельских поселений. Второй этап пройдёт 19 октября в селе Кырен.
Участников, занявших 10 призовых мест, ждут призы и подарки. Об этом сообщает пресс-служба Тункинского нацпарка.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии проводят конкурс народных экотрадиций
Общество, Фото:
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