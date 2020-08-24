В Забайкалье выявили лучших парашютистов

Общество, Фото: ДОСААФ России

Прошли соревнования на кубок Героя Советского Союза Николая Глазова



В Чите на аэродроме «Каштак» прошли традиционные соревнования по парашютному спорту на кубок Героя Советского Союза Николая Глазова, путь которого начался с Читинского аэроклуба. Лучших парашютистов выбирали по двум дисциплинам: точность приземления и скоростное пилотирование куполов.



В дисциплине «точность приземления» чемпионом среди мужчин стал Виталий Грязнов, второе место занял Дмитрий Чибиток, третье — Богдан Кейван. Среди женщин победила Людмила Соколкина, второе место досталось Алисе Поникоровской, третье — Анне Деревянко. Среди начинающих спортсменов победил Максим Цымбалюк, второе место занял Иван Пьянков, третье — Петр Поняков.



В дисциплине «скоростное пилотирование куполов» чемпионом стал Александр Еремеев, второе место занял Алексей Михайлов, третье — Алексей Диагенов.



Также на соревнованиях разыграли комплект медалей среди ветеранов парашютного спорта. Победителем стал начальник Читинского АСК Олег Корсаков. Второе место занял Владимир Кондратьев, третье — Евгений Русинов.



Всех победителей наградили медалями и грамотами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края со ссылкой на информацию ДОСААФ России.

