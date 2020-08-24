Увидеть новинки мирового кинопроката, не выезжая за пределы района, смогут жители Хоринска
Современный кинозал появится в райцентре Хоринского района Бурятии. Теперь жители Хоринского района смогут увидеть новинки кинопроката в формате 3D.
Фонд кино подвёл итоги конкурса по поддержке кинозалов в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. По итогам конкурса Хоринский СДК получил возможность переоборудовать свой зал в полноценный кинотеатр. На модернизацию кинозала будет выделено порядка 5 млн рублей.
Обязательным условием для переоборудованного кинозала остаётся демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал и осуществление регулярного кинопоказа в объёме не менее 50 дней в квартал.
В 2019 году в Бурятии открылись 9 кинотеатров, из них два в отдалённых районах Улан-Удэ, один в Северобайкальске и шесть в районах Бурятии: в Кабанском – в п. Каменск, в Бичурском – в с. Бичура, в Заиграевском – в с. Новая Брянь, в Прибайкальском – в с. Турунтаево, в Кижингинском – в с. Кижинга, в Еравнинском – в с. Сосново-Озёрское. Об этом сообщает прес-служба минкультуры РБ.
В Хоринском районе Бурятии появится 3D-кинотеатр
Общество, Фото:
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