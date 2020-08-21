Военнослужащая из Улан-Удэ завоевала титул «Леди Евразия 2020»

Военнослужащая из Улан-Удэ Елена Дактаева стала победительницей конкурса «Леди Евразия 2020». Пятый всероссийский интернациональный конкурс-фестиваль проходил с 13 по 21 августа в Республике Алтай.
Елена призналась, что в конкурсе участвовала для того, чтобы открыть какие-то новые грани в себе.
- Это определённый выход из зоны комфорта, определённый рост. Для развития это очень важно, - сказала Елена.
За корону боролись 13 красоток из 12 регионов России. Все конкурсантки – замужние женщины в возрасте от 23 до 45 лет. Представительница Бурятии в подобном конкурсе участвовала впервые.
В конкурсной программе участницы представляли видео-визитки о своём родном крае, творческие номера, национальные костюмы, вручали подарки членам жюри с символикой своего региона.
Мама двоих детей, военнослужащая Елена Дактаева в 2019 году стала «Миссис Улан-Удэ». После она завоевала титул «Миссис зрительских симпатий» на конкурсе «Миссис Россия Мира-2019» и вошла в топ-20 замужних красоток страны.