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Военнослужащая из Улан-Удэ завоевала титул «Леди Евразия 2020»

Военнослужащая из Улан-Удэ завоевала титул «Леди Евразия 2020»
Общество,  Фото:страница Елены Дактаевой
Елена Дактаева достойно представила Бурятию

Военнослужащая из Улан-Удэ Елена Дактаева стала победительницей конкурса «Леди Евразия 2020». Пятый всероссийский интернациональный конкурс-фестиваль проходил с 13 по 21 августа в Республике Алтай.

Елена призналась, что в конкурсе участвовала для того, чтобы открыть какие-то новые грани в себе.


- Это определённый выход из зоны комфорта, определённый рост. Для развития это очень важно, - сказала Елена.

За корону боролись 13 красоток из 12 регионов России. Все конкурсантки – замужние женщины в возрасте от 23 до 45 лет. Представительница Бурятии в подобном конкурсе участвовала впервые.

В конкурсной программе участницы представляли видео-визитки о своём родном крае, творческие номера, национальные костюмы, вручали подарки членам жюри с символикой своего региона.


Мама двоих детей, военнослужащая Елена Дактаева в 2019 году стала «Миссис Улан-Удэ». После она завоевала титул «Миссис зрительских симпатий» на конкурсе «Миссис Россия Мира-2019» и вошла в топ-20 замужних красоток страны.


конкурс красоты
 
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