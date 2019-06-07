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Военнослужащая из Бурятии завоевала любовь зрителей на «Миссис Россия Мира-2019»

Военнослужащая из Бурятии завоевала любовь зрителей на «Миссис Россия Мира-2019»
Общество,  Фото:предоставлено Натальей Быковой
Елена Дактаева завоевала титул «Миссис зрительских симпатий»

Улан-удэнка Елена Дактаева завоевала титул «Миссис зрительских симпатий» на конкурсе «Миссис Россия Мира-2019». Она вошла в топ-20 красоток страны. Финал конкурса завершился вчера в Москве. 




Как сообщал «Байкал-Daily», всего республику представляли три красавицы. 31-летняя Екатерина Иванютина, победительница «Миссис Бурятия-2019», 28-летняя Анастасия Воротникова, обладательница титула 1-я Вице-Миссис Улан-Удэ. Елена Дактаева в конце марта 2019 года завоевала звание «Миссис Улан-Удэ».

Елена Дактаева 


Елена замужем, у неё двое детей: сын и дочь. Улан-удэнка военнослужащая, училась на юриста и школьного психолога. Увлекается танцами, йогой плаванием.



Анастасия Воротникова


Анастасия служит в полиции, она сотрудница отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Улан-Удэ. Имеет звание старшего лейтенанта. Выпускница Омской Академии МВД России и психологического факультета БГУ. Призёр республиканских соревнований по лыжным гонкам, молодая жена и мама.


Екатерина Иванютина 

Екатерина одна воспитывает 7-летнего сына, училась на психолога, имеет музыкальное образование, хорошо играет на скрипке. После окончания курсов массажиста и спа-процедур работает в этой сфере.

- Наши девушки выступили очень достойно. В первый день знакомств, кроме визиток, были представлены творческие номера, это условие было не обязательное, но желательно, было представлен 21 номер. И наши девушки показали свои творческие номера, - рассказала «Байкал-Daily» Наталья Быкова, организатор конкурса «Миссис Бурятия». 




Елена танцевала бурятский танец, Екатерина сыграла на скрипке попурри из бурятских национальных мелодий, а Анастасия продемонстрировала приёмы по самообороне, чем очень выделилась из всех участниц и её номер прошёл на финал.

За четыре дня конкурса у красавиц была фотосессия для интернет-голосования, прогулка по Москва-реке на теплоходе и репетиции выходов на финал. На финале было 4 выхода.

- Первый выход знакомств в платьях от московского дизайнера, второй выход в национальных костюмах, в этом году мы показали костюмы от нашего художника по костюмам Александры, за что ей огромное спасибо! Третий выход был в купальниках и четвёртый выход в красивых вечерних платьях от Анны Воронковой. На всех четырёх выходах наши девушки блистательно выступили и каждая имела шанс на победу! У каждого конкурса есть свои победители! – поделилась Наталья Быкова. 




Всего в конкурсе принимали участие 51 красотка со всей страны. «Миссис Россия Мира-2019» стала омичка Кузнецова Екатерина, 1-я Вице миссис Россия Нина Мельникова из Калуги, 2-я Вице-миссис Россия - Любовь Миронова из Якутска, 3-я Вице -миссис Россия - Дмитриева Ирина из Ярославля, и 4-я Вице миссис Россия - Шестова Татьяна из Тулы. 





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