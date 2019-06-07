Военнослужащая из Бурятии завоевала любовь зрителей на «Миссис Россия Мира-2019»















Анастасия служит в полиции, она сотрудница отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Улан-Удэ. Имеет звание старшего лейтенанта. Выпускница Омской Академии МВД России и психологического факультета БГУ. Призёр республиканских соревнований по лыжным гонкам, молодая жена и мама.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ekaterina (@katechka2008) 5 Июн 2019 в 1:14 PDT Анастасия служит в полиции, она сотрудница отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Улан-Удэ. Имеет звание старшего лейтенанта. Выпускница Омской Академии МВД России и психологического факультета БГУ. Призёр республиканских соревнований по лыжным гонкам, молодая жена и мама.

Екатерина Иванютина



Екатерина одна воспитывает 7-летнего сына, училась на психолога, имеет музыкальное образование, хорошо играет на скрипке. После окончания курсов массажиста и спа-процедур работает в этой сфере.



- Наши девушки выступили очень достойно. В первый день знакомств, кроме визиток, были представлены творческие номера, это условие было не обязательное, но желательно, было представлен 21 номер. И наши девушки показали свои творческие номера, - рассказала «Байкал-Daily» Наталья Быкова, организатор конкурса «Миссис Бурятия».





























Улан-удэнка Елена Дактаева завоевала титул «Миссис зрительских симпатий» на конкурсе «Миссис Россия Мира-2019». Она вошла в топ-20 красоток страны. Финал конкурса завершился вчера в Москве.Как сообщал «Байкал-Daily», всего республику представляли три красавицы. 31-летняя Екатерина Иванютина, победительница «Миссис Бурятия-2019», 28-летняя Анастасия Воротникова, обладательница титула 1-я Вице-Миссис Улан-Удэ. Елена Дактаева в конце марта 2019 года завоевала звание «Миссис Улан-Удэ».Елена танцевала бурятский танец, Екатерина сыграла на скрипке попурри из бурятских национальных мелодий, а Анастасия продемонстрировала приёмы по самообороне, чем очень выделилась из всех участниц и её номер прошёл на финал.За четыре дня конкурса у красавиц была фотосессия для интернет-голосования, прогулка по Москва-реке на теплоходе и репетиции выходов на финал. На финале было 4 выхода.- Первый выход знакомств в платьях от московского дизайнера, второй выход в национальных костюмах, в этом году мы показали костюмы от нашего художника по костюмам Александры, за что ей огромное спасибо! Третий выход был в купальниках и четвёртый выход в красивых вечерних платьях от Анны Воронковой. На всех четырёх выходах наши девушки блистательно выступили и каждая имела шанс на победу! У каждого конкурса есть свои победители! – поделилась Наталья Быкова.Всего в конкурсе принимали участие 51 красотка со всей страны. «Миссис Россия Мира-2019» стала омичка Кузнецова Екатерина, 1-я Вице миссис Россия Нина Мельникова из Калуги, 2-я Вице-миссис Россия - Любовь Миронова из Якутска, 3-я Вице -миссис Россия - Дмитриева Ирина из Ярославля, и 4-я Вице миссис Россия - Шестова Татьяна из Тулы.