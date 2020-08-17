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В Бурятии состоялась акция по восхождению на пик Любви

В Бурятии состоялась акция по восхождению на пик Любви
Общество,  Фото:пресс-служба «Байкальского экстрима»
Мероприятие прошло в рамках проекта «#МаршрутыПобеды»

В Бурятии 15 августа состоялось индивидуальное восхождение на пик Любви, одну из вершин Тункинских гольцов, в рамках проекта «#МаршрутыПобеды». В течение дня на вершину поднялось более 120 человек. Участники принимали участие семьями, компанией близких друзей или родственников. Кроме жителей республики, к акции присоединились отдыхавшие в Аршане семьи из Подмосковья, Ханты-Мансийского автономного округа и Якутии.

На обзорных площадках и вершине звучали поздравления в честь 75-летия Великой Победы, песни военных лет. Некоторые участники заранее распечатали фотографии родных, воевавших в годы Великой Отечественной, и поднимались на вершину с героями своей семьи.

Каждый участник акции получил диплом за восхождение и памятные подарки. Победителям и призёрам в номинации «Скоростное восхождение» были вручены призы и подарки. Об этом сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии «Байкальский экстрим».
восхождение Бурятия спорт Тункинский район 75 лет Победы Аршан
 
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