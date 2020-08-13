Во дворах Читы выступят артисты Забайкальской филармонии

За 2 дня они дадут 25 концертов



15 и 16 августа артисты Забайкальской краевой филармонии дадут концерты во дворах жилых домов во всех районах Читы. Всего за два дня состоится 25 выступлений, сообщает пресс-служба администрации столицы Забайкалья.



15 августа



Эстрадно-джазовая группа «JAM»

14:30 – Проспект Советов, 14;

17:00 – ул. Железобетонная, 6;

19:30 – ул. Инструментальная, 2.



Вокальный квинтет «FORTE»

15:30 – ул. Карла Маркса, 12;

17:00 - ул. Ползунова, 17;

18:30 – ул. Красной Звезды, 24\26;

19:45 – ул. Автогенная, 6.



Татьяна Аникина, Евгений Бубеев, Роман Евсеев

15:00 – ул.Садовая (Биофабрика);

16:00 – ул. 2-я Коммунальная, 39;

17:00 – ул. Угданская, 59;

18:15 – ул. Смоленская, 121;

19:30 – ул. Шилова, 85.



16 августа



Русский инструментальный ансамбль им. Н.Будашкина

15:00 –Песчанка, ул. Дивизионная, 8а;

16:30 –Осетровка, 12;

18:00 –Антипиха, ул.Боровая, 9/11;

19:30 –Сосновый Бор, ул.Гагарина, 17.



Татьяна Аникина, Евгений Бубеев, Роман Евсеев

16:00 – ул. Бекетова, 48/ул.Ярославского,40;

17:30 – ул.Промышленная, 51а, 57;

19:30 – пос.Молоковка, спортплощадка.



Вокальный квинтет «FORTE»

14:00 – 6 мкр., 20;

15:15 – 5 мкр., 34;

16:15 – ул.Космонавтов, 12;

17:30 – ул.Назара Широких, 8/9;

18:45 – ул.Строителей, 74;

19:45 – ул.Строителей, 82.



Возрастное ограничение 6+

