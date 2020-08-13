За 2 дня они дадут 25 концертов
15 и 16 августа артисты Забайкальской краевой филармонии дадут концерты во дворах жилых домов во всех районах Читы. Всего за два дня состоится 25 выступлений, сообщает пресс-служба администрации столицы Забайкалья.
15 августа
Эстрадно-джазовая группа «JAM»
14:30 – Проспект Советов, 14;
17:00 – ул. Железобетонная, 6;
19:30 – ул. Инструментальная, 2.
Вокальный квинтет «FORTE»
15:30 – ул. Карла Маркса, 12;
17:00 - ул. Ползунова, 17;
18:30 – ул. Красной Звезды, 24\26;
19:45 – ул. Автогенная, 6.
Татьяна Аникина, Евгений Бубеев, Роман Евсеев
15:00 – ул.Садовая (Биофабрика);
16:00 – ул. 2-я Коммунальная, 39;
17:00 – ул. Угданская, 59;
18:15 – ул. Смоленская, 121;
19:30 – ул. Шилова, 85.
16 августа
Русский инструментальный ансамбль им. Н.Будашкина
15:00 –Песчанка, ул. Дивизионная, 8а;
16:30 –Осетровка, 12;
18:00 –Антипиха, ул.Боровая, 9/11;
19:30 –Сосновый Бор, ул.Гагарина, 17.
Татьяна Аникина, Евгений Бубеев, Роман Евсеев
16:00 – ул. Бекетова, 48/ул.Ярославского,40;
17:30 – ул.Промышленная, 51а, 57;
19:30 – пос.Молоковка, спортплощадка.
Вокальный квинтет «FORTE»
14:00 – 6 мкр., 20;
15:15 – 5 мкр., 34;
16:15 – ул.Космонавтов, 12;
17:30 – ул.Назара Широких, 8/9;
18:45 – ул.Строителей, 74;
19:45 – ул.Строителей, 82.
Возрастное ограничение 6+
Во дворах Читы выступят артисты Забайкальской филармонии
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