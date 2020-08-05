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Пятеро пловцов без гидрокостюмов переплыли Байкал

Пятеро пловцов без гидрокостюмов переплыли Байкал
Общество, 
Спортсмены пересекли Байкал от Выдрино до Листвянки

Пятеро закалённых пловцов без гидрокостюмов завершили свой 55-километровый заплыв через Байкал. Они стартовали 4 августа (старт планировался на день раньше, но был отложен из-за непогоды) из села Выдрино в Бурятии в Листвянку Иркутской области. Сегодня спортсмены финишировали. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель регионального отделения федерации зимнего плавания России по Иркутской области, участник заплыва Андрей Бугай.


Пловцы преодолели 55 километров в обычных купальниках, несмотря на то, что температура воды составляла около +10,+15 градусов. Впрочем, при этом спортсмены использовали надувное, очевидно, спасательное, устройство.

Заплыв носил название «За чистый Байкал». В составе команды был Андрей Бугай и пловцы из Владивостока: президент общественной организации «Олимпийский совет Приморского края» Олег Докучаев, участники заплыва «Русская кругосветка» вокруг Русского острова (2019 год) Павел Комаров и Евгений Зозуля и единственная девушка Мария Чижова, участница заплыва через Берингов пролив в 2013 году.

В день старта температура воды составляла +6 градусов. Накануне один из участников поделился первыми впечатлениями. По его словам, вода совсем не холодная. Но плавание в море и в Байкале значительно отличается.



- Замечательная красивая вода, чистая. Лучи солнца видны, вглубь уходят. Вода не холодная совсем, замечательная, тёплая. В море значительно быстрее. Пресная вода – это все реки, озёра, но в воде буквально руку не видно, то здесь чистота, и можно пить воду. Вода, которая попадала в рот, глотал, чистая, вкусная, - рассказал пловец.

Некоторые трудности возникли у Марии Чижовой. Некоторые проблемы ей доставили байкальские воды.

- Тяжеловато и волна совсем другая. Если в море либо помогает, либо мешает, то тут тебя туда-сюда болтает, успела даже хлебануть несколько раз с непривычки, из-за того, что не ждёшь этой волны, а она раз и захлестнёт, - поделилась Мария.



Пловцы преодолевали дистанцию около15-17 часов эстафетным способом, но непрерывно. Они находились в воде от 30 минут до часа, сменяя друг друга.

В соцсетях подписчики Андрея Бугая восхищаются пловцами: «Молодцы, герои», «Урааааа!», «Поздравляем!!! Настоящие Мужики!!!», «Золотульки», «Молодцы, вы самые лучшие!».
Байкал спорт плавание
 
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