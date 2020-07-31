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В аэропорту «Байкал» показали амбулифт

В аэропорту «Байкал» показали амбулифт
Общество,  Фото:предоставлено минтрансом Бурятии
Маломобильных пассажиров больше не будут носить на руках

В аэропорту «Байкал» появился амбулифт. Благодаря ему маломобильные граждане смогут без проблем подниматься на борт самолёта, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

Амбулаторный автолифт (амбулифт) появился в улан-удэнском аэропорту накануне. Амбулифт – устройство, с помощью которого пассажиры с ограниченными возможностями могут быстро, а главное, безопасно попасть на борт любого самолёта. Новая машина способна одновременно доставить к самолёту до трех колясочников и двух сопровождающих сотрудников аэропорта.

Платформа амбулифта способна подниматься на высоту до 4,4 метров. Это позволит обеспечить доступ маломобильных пассажиров на любой самолет. Воспользоваться амбулифтом можно без дополнительной заявки.

Большое число инвалидов регулярно вылетает на лечение или на отдых в разные регионы страны. Как сообщал «Байкал-Daily», приобрести амбулифт аэропорт обязали по суду. Прежде пассажиров-колясочников сотрудники аэропорта заносили на борт на руках.

инвалиды Аэропорт "Байкал"
 
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