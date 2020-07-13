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В Улан-Удэ инвалидов больше не будут заносить в самолёты на руках

В Улан-Удэ инвалидов больше не будут заносить в самолёты на руках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Аэропорт «Байкал» по суду обязали купить подъёмник для колясочников

Бурятская транспортная прокуратура добилась установки в аэропорту Улан-Удэ специального оборудования для обслуживания инвалидов-колясочников, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее прокуратура установила, что в международном аэропорту Улан-Удэ отсутствует специальное подъёмное устройство (амбулифт) для обеспечения посадки в самолёт и высадки из него. Пассажиров-колясочников сотрудники аэропорта заносили на борт на руках. Также проводилась и их высадка.

Бурятский транспортный прокурор внёс представление генеральному директору аэропорту «Байкал» об устранении нарушений закона. Кроме того, прокуратура направила в Советский районный суд Улан-Удэ иск с требованием обязать аэропорт обеспечить посадку на воздушное судно и высадку с него инвалидов-колясочников с помощью специального подъёмного устройства.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал аэропорт «Байкал» устранить выявленные нарушения.


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