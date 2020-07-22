В Улан-Удэ сезон сбора дикоросов начнётся с 3 августа

Для сбора дикоросов выделили определённые участки лесов



В Улан-Удэ сезон сбора дикоросов начнётся с 3 августа.



16 июля было подписано распоряжение администрации города об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения определенных видов работ в городских лесах с 21 июля по 10 августа. При этом определён перечень лесных территорий, на которых гражданам разрешается заниматься заготовкой грибов, ягод, лекарственных растений и других лесных ресурсов.



Так, сбор дикоросов возможен на следующих территориях:



- мкр. Верхняя Березовка. Аршанское участковое лесничество. Примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья: № 30 (выдел с 1 по 16); лесные кварталы за кафе «Кулькисон»: № 16 (выдел с 1 по 22), № 17 (выдел с 1 по 12), № 18 (выдел с 1 по 21), № 20 (выдел с 1 по 28), № 21 (выдел с 1 по 9), № 22 (выдел с 1 по 31);



- мкр. Аршан. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы от биатлонного комплекса «Снежинка» вдоль пешеходной тропы здоровья «Байкальская экологическая тропа»: № 45 (выдел с 1 по 27), № 41 (выдел с 1 по 16), № 35 (выдел с 1 по 16), № 29 (выдел с 1 по 13); Лесные кварталы за Буддийским культурным центром «Римпоче Багша», мкр. Аршан (ул. Семейная, ул. Кедровая), ДНТ «Почтовая тройка» (ул. Высоцкого), ул. Аршанская: № 28 (выдел с 1 по 25), 34 (выдел с 1 по 34);



- 6 км. Спиртзаводской трассы (левая сторона автодороги города Улан-Удэ до Стелы Тарбагатайского района). Октябрьское участковое лесничество. Квартал № 11 (выдел с 1 по 19), 21 (выдел с 1 по 16), 22 (выдел с 1 по 16).



- Начать заготовку на указанных участках граждане могут с 3 августа, - сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.



Также новым распоряжением по-прежнему запрещается разводить костры в лесах, сжигать порубочные остатки и сухую траву, готовить пищу на открытом воздухе, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.



- Ограничен въезд автомобилей, за исключением транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними, - сообщили в администрации Улан-Удэ.



Отдохнуть можно в специально оборудованных местах отдыха: это острова Комсомольский и Богородский, Верхняя Берёзовка – в районе футбольного поля, а также на базах отдыха, стадионах.



