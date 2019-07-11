Виктория Дашиева из Бурятии поборется за титул «Мисс Монголия»













Улан-удэнка с другими претендентками на корону уже приняла участие в официальной фотосессии для буклета.



- У нас тут не такой напряжённый график, как это было на моем прошлом конкурсе. Организаторы нас очень сильно откармливают, а самое главное дают высыпаться, мне однозначно нравится… - поделилась с подписчиками Виктория.









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Дашиева (@vdashieva) 8 Июл 2019 в 11:43 PDT



Накануне Виктория Дашиева выступила с дефиле на открытии национального монгольского праздника Наадам. Это главный праздник для монголов, к которому готовятся целый год. Церемония открытия стартовала на главной площади Улан-Батора, а соревнования (стрельба из лука, борьба, скачки и национальная игра в кости) проходят на стадионе при огромном количестве зрителей и иностранных туристов.



«Огромная сцена на главной площади страны, была безумно рада принять участие в таком масштабном мероприятии. Атмосферу просто не передать», - описала Виктория Дашиева. Накануне Виктория Дашиева выступила с дефиле на открытии национального монгольского праздника Наадам. Это главный праздник для монголов, к которому готовятся целый год. Церемония открытия стартовала на главной площади Улан-Батора, а соревнования (стрельба из лука, борьба, скачки и национальная игра в кости) проходят на стадионе при огромном количестве зрителей и иностранных туристов.«Огромная сцена на главной площади страны, была безумно рада принять участие в таком масштабном мероприятии. Атмосферу просто не передать», - описала Виктория Дашиева.









Виктория Дашиева из Бурятии участвует в конкурсе красоты «Miss Mongolia 2019», который проходит в Улан-Баторе.- Вот так, нежданно-негаданно я стала участницей международного конкурса «Miss Mongolia 2019». В этом году конкурс проводит свой юбилейный 15-й фестиваль и впервые в формате OPEN (с участием девушек из других регионов и стран), - поделилась Виктория на странице в Instagram.