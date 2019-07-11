Виктория Дашиева из Бурятии поборется за титул «Мисс Монголия»

Виктория Дашиева из Бурятии участвует в конкурсе красоты «Miss Mongolia 2019», который проходит в Улан-Баторе.
- Вот так, нежданно-негаданно я стала участницей международного конкурса «Miss Mongolia 2019». В этом году конкурс проводит свой юбилейный 15-й фестиваль и впервые в формате OPEN (с участием девушек из других регионов и стран), - поделилась Виктория на странице в Instagram.
Улан-удэнка с другими претендентками на корону уже приняла участие в официальной фотосессии для буклета.
- У нас тут не такой напряжённый график, как это было на моем прошлом конкурсе. Организаторы нас очень сильно откармливают, а самое главное дают высыпаться, мне однозначно нравится… - поделилась с подписчиками Виктория.
Накануне Виктория Дашиева выступила с дефиле на открытии национального монгольского праздника Наадам. Это главный праздник для монголов, к которому готовятся целый год. Церемония открытия стартовала на главной площади Улан-Батора, а соревнования (стрельба из лука, борьба, скачки и национальная игра в кости) проходят на стадионе при огромном количестве зрителей и иностранных туристов.
«Огромная сцена на главной площади страны, была безумно рада принять участие в таком масштабном мероприятии. Атмосферу просто не передать», - описала Виктория Дашиева.
Виктория – пожалуй, самая известная участница конкурсов красоты из Бурятии. В 2015 году она завоевала корону «Мисс Улан-Удэ», а в 2016 году девушка взяла титул «Miss Russia Water» на конкурсе «Краса России» и вошла в тройку лучших. Также участвовала в конкурсе красоты на Филиппинах «Miss Asia Pacific International-2017», тогда улан-удэнка вошла в топ-15 красавиц стран АТР. Instagram верифицировал страницу Виктории Дашиевой – синяя галочка даётся только известным людям, нуждающимся в том, чтобы аудитория знала о подлинности страницы.