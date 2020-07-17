Коллективы Бурятии стали призёрами фольклорного фестиваля

Лауреат I степени:

- Тарбагатайский этнографический ансамбль «Судьбинушка».





Дипломанты I степени:

- Большекуналейский семейский народный хор;

- Детский фольклорный образцово-показательный ансамбль «Черпачок».





Дипломант II степени:

- Куйтунский семейский народный хор «Лучинушка».





Дипломанты III степени:

- Верхнежиримский семейский народный хор «Долюшка»;

- Детский фольклорный образцово-показательный ансамбль «Родничок»;

- Детский фольклорный ансамбль «Янтарёк».





Диплом участника:

- Десятниковский семейский народный хор «Белые берёзы».



Коллектив культурно-досугового центра «Рассвет» из Улан-Удэ – народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица» стал лауреатом I степени. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



Коллективы из Бурятии приняли участие в межрегиональном фольклорном фестивале-конкурсе «Июньская карусель», который проходит в городе Гаврилов Посад Ивановской области. В этом году фестиваль впервые состоялся дистанционно. Конкурсанты представили программы с элементами театрализации, а также певческие или хореографические варианты обрядов и народных праздников. Поступило свыше 70 заявок от творческих коллективов Ивановской, Ярославской, Владимирской, Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Московской, Кировской, Новосибирской областей, республик Башкортостан, Карелия, Мордовия, Бурятия.Активное участие в конкурсе приняли коллективы Тарбагатайского района. Они заняли призовые места в своих возрастных категориях.