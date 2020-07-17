Коллективы Бурятии стали призёрами фольклорного фестиваля

Коллективы из Бурятии приняли участие в межрегиональном фольклорном фестивале-конкурсе «Июньская карусель», который проходит в городе Гаврилов Посад Ивановской области. В этом году фестиваль впервые состоялся дистанционно. Конкурсанты представили программы с элементами театрализации, а также певческие или хореографические варианты обрядов и народных праздников. Поступило свыше 70 заявок от творческих коллективов Ивановской, Ярославской, Владимирской, Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Московской, Кировской, Новосибирской областей, республик Башкортостан, Карелия, Мордовия, Бурятия.
Активное участие в конкурсе приняли коллективы Тарбагатайского района. Они заняли призовые места в своих возрастных категориях.
Лауреат I степени:
- Тарбагатайский этнографический ансамбль «Судьбинушка».
- Тарбагатайский этнографический ансамбль «Судьбинушка».
Дипломанты I степени:
- Большекуналейский семейский народный хор;
- Детский фольклорный образцово-показательный ансамбль «Черпачок».
- Большекуналейский семейский народный хор;
- Детский фольклорный образцово-показательный ансамбль «Черпачок».
Дипломант II степени:
- Куйтунский семейский народный хор «Лучинушка».
- Куйтунский семейский народный хор «Лучинушка».
Дипломанты III степени:
- Верхнежиримский семейский народный хор «Долюшка»;
- Детский фольклорный образцово-показательный ансамбль «Родничок»;
- Детский фольклорный ансамбль «Янтарёк».
- Верхнежиримский семейский народный хор «Долюшка»;
- Детский фольклорный образцово-показательный ансамбль «Родничок»;
- Детский фольклорный ансамбль «Янтарёк».
Диплом участника:
- Десятниковский семейский народный хор «Белые берёзы».
Коллектив культурно-досугового центра «Рассвет» из Улан-Удэ – народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица» стал лауреатом I степени. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
- Десятниковский семейский народный хор «Белые берёзы».
Коллектив культурно-досугового центра «Рассвет» из Улан-Удэ – народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица» стал лауреатом I степени. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.