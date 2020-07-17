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Коллективы Бурятии стали призёрами фольклорного фестиваля

Коллективы Бурятии стали призёрами фольклорного фестиваля
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Особо отличились коллективы Тарбагатайского района

Коллективы из Бурятии приняли участие в межрегиональном фольклорном фестивале-конкурсе «Июньская карусель», который проходит в городе Гаврилов Посад Ивановской области. В этом году фестиваль впервые состоялся дистанционно. Конкурсанты представили программы с элементами театрализации, а также певческие или хореографические варианты обрядов и народных праздников. Поступило свыше 70 заявок от творческих коллективов Ивановской, Ярославской, Владимирской, Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Московской, Кировской, Новосибирской областей, республик Башкортостан, Карелия, Мордовия, Бурятия.

Активное участие в конкурсе приняли коллективы Тарбагатайского района. Они заняли призовые места в своих возрастных категориях.

Лауреат I степени:
- Тарбагатайский этнографический ансамбль «Судьбинушка».

Дипломанты I степени:
- Большекуналейский семейский народный хор;
- Детский фольклорный образцово-показательный ансамбль «Черпачок».

Дипломант II степени:
- Куйтунский семейский народный хор «Лучинушка».

Дипломанты III степени:
- Верхнежиримский семейский народный хор «Долюшка»;
- Детский фольклорный образцово-показательный ансамбль «Родничок»;
- Детский фольклорный ансамбль «Янтарёк».

Диплом участника:
- Десятниковский семейский народный хор «Белые берёзы».

Коллектив культурно-досугового центра «Рассвет» из Улан-Удэ – народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица» стал лауреатом I степени. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
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