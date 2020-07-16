В Бурятии медведи сорвали фотоловушку с трёхметровой высоты

В Бурятии медведи подчас срывают с деревьев фотоловушки, установленные в лесу. Так, недавно на территории, подведомственной ФГБУ «Заповедное Подлеморье», из-за животных пострадали два прибора на разных участках. Причём один из них, в стальном контейнере, был прикреплён к дереву цепью на высоте около трёх метров.
- По отношению к человеку любопытство означает проявление интереса, а любознательность – склонность к познанию. А у зверей? Невольно задумываешься над этим, анализируя снимки фото-видеорегистраторов, установленных на таёжных тропах Фролихинского заказника, - отмечают в «Заповедном Подлеморье».
Реагируя на движение объекта и его температуру посредством неощущаемых человеком излучений, прибор фотографирует животных даже ночью. При этом животные чувствуют это излучение и реагируют на него.
В учреждении рассказали, что волк и рысь стараются удалиться из зоны облучения, а копытные иногда подходят к прибору, смотрят в объектив и обнюхивают.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал о самке снежного барса по кличке Гроза, живущей в Бурятии. Своё имя она получила из-за своей любви к уничтожению автоматических камер. Её полное имя – Гроза фотоловушек.