В Бурятии понизят уровень озера Гусиное, чтобы спасти 130 домов

Уровень озера могут понизить на 50-80 см
Работы по снижению уровня озера Гусиное проведут в Селенгинском районе Бурятии. Это будет сделано для того, чтобы грунтовые воды не затапливали дома жителей посёлка Набережный города Гусиноозёрск. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов по итогу осмотра пострадавших домов.
- Причиной подтопления служит то, что поднялся уровень озера Гусиное. Он, безусловно, давит на грунтовые воды, этой воде некуда деться, и она выходит у людей в подпольях. Необходимо снижать уровень озера. Но здесь также нужно учитывать несколько факторов. Один из них – это то, что на притоке озера - реке Цаган-Гол установлена оросительная система, перекрытие которой скажется на сельхозтоваропроизводителях. Необходимо смотреть системно, в том числе и корректировать работу Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас рассматриваем возможность, чтобы понизить уровень озера на 50-80 см. В любом случае решать вопрос будем, людей один на один с этой проблемой не оставим, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Также в подтопленных грунтовыми водами домах в посёлке Набережный Бурятии проведут дополнительную экспертизу. По словам главы Селенгинского района Станислава Гармаева, на сегодняшний день на затопляемой территории расположено 130 домов с общим количеством проживающих 248 человек. Из них подтоплены грунтовыми водами 85 домов, признаны непригодными для жизни 12 домов, сообщили в пресс-службе правительства республики.
- Сейчас постоянно проводятся обследования домов, наблюдается просадка грунта, по домам пошли трещины. Прорабатывается вопрос о выделение средств на переселение граждан, чьи дома признаны аварийными. Но для выделения средств на оказание материальной помощи пострадавшим, а также на переселение нам необходимо помочь людям признать их дома аварийными через суд. Затем будем смотреть в рамках какой программы будет осуществляться переселение. По предварительным данным, для переселения граждан необходимо порядка 35, 5 миллионов рублей, - сказал Станислав Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что власти планируют взяться за проблему подтопления этих домов, было озвучено в конце июня. По информации главы регионального исполкома ОНФ в Бурятии Юлии Ким, вода в подвалах уже близится к уровню пола. Жить в таких домах становится опасно.
В Бурятии понизят уровень озера Гусиное, чтобы спасти 130 домов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он расположен по улице Революции 1905 года
Жители Бурятии могут поддержать земляков в народном голосовании
Уровень озера могут понизить на 50-80 см
Теперь несущие конструкции полностью выполнены из железа
11-летний Всеволод уже переехал в Подмосковье и приступил к тренировкам
Собака провела два дня на глубине пяти метров под землей
Коллектив театра вынужден был уйти на отдых в марте
В эфир вышел новый выпуск тревел-шоу «Чек-лист» о Бурятии
Трое человек из машины, попавшей в аварию на Селенгинском мосту, в больнице
Занятия проводятся в исправительной колонии №7
Услугу можно получить во всех отделениях региона
Прокуратура помогла пенсионерке получить право на доплату к пенсии за «сельский стаж»
Бурятия на четвёртом месте в ДФО
Местами возможен град
Общество, 14.07.2020
16 организаций республики готовы предоставить скидки на товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь