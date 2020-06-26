В этом году в Гусиноозёрске подтопило уже 86 домов
В Бурятии начнутся работы для спасения домов жителей Гусиноозёрска от затопления. Проблему 23 июня озвучила жительница местного посёлка Набережный в прямом эфире на YouTube с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.
- Там поднимаются грунтовые воды. У людей вода стоит в подвалах по 10 сантиметров. И сажать огород, и жить там опасно, - озвучила также во время эфира глава регионального исполкома ОНФ в Бурятии Юлия Ким. – По нашей информации, разработка проектно-сметной документации планируется только на 2021 года, а сами технологические работы – на 2022-й. Но дома разрушаются, и жить становится опасно.
Алексей Цыденов во время прямого эфира сообщил, что в курсе про данные подтопления и обещал проработать вопрос.
Сегодня в правительстве Бурятии сообщили, что было сделано за два дня с момента прямого эфира.
Министр природных ресурсов Алексей Хандархаев отметил, что министерство уже провело комиссионный объезд озера Гусиное. Для решения проблемы необходима реализация комплекса мер.
- Действительно, 136 домов попадает в зону подтопления. В этом году подтопило 86 домов, 12 из них уже признаны аварийными. Это произошло, поскольку маловодный период прошёл, водообмен возле Гусиного озера нарушен, - пояснил Хандархаев.
Необходимо выполнить целый комплекс мер: расчистить реку Цаган-Гол, которая впадает в озеро, и два выхода из Гусиного озера.
- Сейчас мы силами местных строительных организаций и недропользователей будем производить превентивные меры по расчистке. Начнём, в первую очередь, с расчистки вытекающей из озера реки Баянгол с устройством дамбы. Во время выезда мы осмотрели и Галбайскую оросительную систему – есть вопросы к головному сооружению. Здесь будем применять технические решения. Если мы сделаем это в комплексе, я уверен, наладим баланс в озере, - заявил министр.
Опасно жить: В Бурятии топит дома у Гусиного озера
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Безработный сын украл у её внучки два велосипеда из гаража
Дом находится в муниципальной собственности
В этом году в Гусиноозёрске подтопило уже 86 домов
Вчера, 25 июня, произошло сгорела надворная постройка в селе Иволгинск
Улан-удэнец погиб на рыбалке в районе
В регионе действуют 19 лесных пожаров
Ущерб составил почти 300 тысяч рублей
Женщина заказала таблетки с сибутрамином в Казахстане
Взамен он должен был способствовать досрочному снятию взысканий с осуждённого
Полицейские спасли тонущего подозреваемого
Также контрактник предполагал, что младший по званию украл его сигареты
Мужчина расплатился за наркотики биткоинами
Его тело обнаружили в 500 метрах ниже по течению
За сутки в Бурятии обнаружили ещё более 50 заражённых
Несчастный случай, в результате которого погиб сотрудник, произошёл в апреле