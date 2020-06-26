Опасно жить: В Бурятии топит дома у Гусиного озера

Происшествия, Фото: из архива

В этом году в Гусиноозёрске подтопило уже 86 домов



В Бурятии начнутся работы для спасения домов жителей Гусиноозёрска от затопления. Проблему 23 июня озвучила жительница местного посёлка Набережный в прямом эфире на YouTube с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.



- Там поднимаются грунтовые воды. У людей вода стоит в подвалах по 10 сантиметров. И сажать огород, и жить там опасно, - озвучила также во время эфира глава регионального исполкома ОНФ в Бурятии Юлия Ким. – По нашей информации, разработка проектно-сметной документации планируется только на 2021 года, а сами технологические работы – на 2022-й. Но дома разрушаются, и жить становится опасно.



Алексей Цыденов во время прямого эфира сообщил, что в курсе про данные подтопления и обещал проработать вопрос.



Сегодня в правительстве Бурятии сообщили, что было сделано за два дня с момента прямого эфира.



Министр природных ресурсов Алексей Хандархаев отметил, что министерство уже провело комиссионный объезд озера Гусиное. Для решения проблемы необходима реализация комплекса мер.



- Действительно, 136 домов попадает в зону подтопления. В этом году подтопило 86 домов, 12 из них уже признаны аварийными. Это произошло, поскольку маловодный период прошёл, водообмен возле Гусиного озера нарушен, - пояснил Хандархаев.



Необходимо выполнить целый комплекс мер: расчистить реку Цаган-Гол, которая впадает в озеро, и два выхода из Гусиного озера.



- Сейчас мы силами местных строительных организаций и недропользователей будем производить превентивные меры по расчистке. Начнём, в первую очередь, с расчистки вытекающей из озера реки Баянгол с устройством дамбы. Во время выезда мы осмотрели и Галбайскую оросительную систему – есть вопросы к головному сооружению. Здесь будем применять технические решения. Если мы сделаем это в комплексе, я уверен, наладим баланс в озере, - заявил министр.





