В Улан-Удэ возобновил работу Русский драмтеатр

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10 июля бестужевцы приступили к работе после отпуска и начали подготовку к новому театральному сезону. Одной из его премьер станет спектакль «Калека с острова Инишмаан», который в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой был перенесен на осень 2020 года.



Несколько дней назад в Улан-Удэ вновь прилетела постановочная команда – режиссёр Антон Коваленко (Санкт-Петербург) и художник Анна Федорова (Москва) – и вместе с артистами приступила к работе над постановкой.



«Калека с острова Инишмаан» – это драма с элементами комедии современного ирландского автора, драматурга и кинорежиссёра Мартина Макдонаха. История о жителях ирландского островка, отрезанного от большой земли. Среди них – тех, кто задавлен тяжелым бытом, грузом ответственности и беспросветности – живет калека Билли. Честный и открытый парень, которому посчастливилось поучаствовать в съемках в голливудском фильме.



Также в августе стартует творческая лаборатория для детей и подростков «Территория РОСТа. Год пятый». Этот проект театра Бестужева тоже должен был состояться в апреле, но перенесён на более поздний срок и пройдет в закрытом режиме без участия зрителей.



На этот раз «Территория РОСТа» будет посвящена бэби-театру, набирающему сегодня популярность. Его особенность в том, что зрителями становятся дети от 0 до 3-4 лет, которые в силу возраста не могут посещать постановки большой формы.



Беби-спектакли поставлены таким образом, что рассчитаны на уровень восприятия ребенка, когда учитываются его психические и возрастные особенности. На первый план здесь выходит не сюжет, а музыка, движения, запахи, направленные на развитие сенсорики малыша и приобретение им нового опыта.



Для участия в лаборатории в Бурятию прилетит Алмаз Садриев, режиссер, практический психолог, руководитель независимого театра «Small Art» в Казани, который много лет ставит по всей России беби-спектакли. А также создательницы санкт-петербургского беби-театра «Пуговица» Ирина Амосова и Ольга Боброва. Они проведут для артистов мастер-класс и научат их взаимодействовать с самыми маленькими зрителями. Уже по традиции в результате работы творческой лаборатории «Территория РОСТа» репертуар Малой сцены пополнится новыми спектаклями.







10 июля коллектив Государственного русского драматического театра имени Бестужева приступил к работе после летнего отпуска. Начались репетиции премьерного спектакля «Калека с острова Инишмаан» по пьесе Мартина Макдонаха, а также подготовка к творческой лаборатории для детей и подростков «Территория РОСТа. Год пятый», сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.Русский драматический театр в связи с распространением коронавирусной инфекции закрыл двери для зрителей в марте, успев показать премьерный спектакль по мотивам романа Александра Пушкина «Онегин». 91-й театральный сезон был завершён досрочно.