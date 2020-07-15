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В Улан-Удэ возобновил работу Русский драмтеатр

В Улан-Удэ возобновил работу Русский драмтеатр
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коллектив театра вынужден был уйти на отдых в марте

10 июля коллектив Государственного русского драматического театра имени Бестужева приступил к работе после летнего отпуска. Начались репетиции премьерного спектакля «Калека с острова Инишмаан» по пьесе Мартина Макдонаха, а также подготовка к творческой лаборатории для детей и подростков «Территория РОСТа. Год пятый», сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

Русский драматический театр в связи с распространением коронавирусной инфекции закрыл двери для зрителей в марте, успев показать премьерный спектакль по мотивам романа Александра Пушкина «Онегин». 91-й театральный сезон был завершён досрочно. 

фото - Александра Данилова 

10 июля бестужевцы приступили к работе после отпуска и начали подготовку к новому театральному сезону. Одной из его премьер станет спектакль «Калека с острова Инишмаан», который в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой был перенесен на осень 2020 года.

Несколько дней назад в Улан-Удэ вновь прилетела постановочная команда – режиссёр Антон Коваленко (Санкт-Петербург) и художник Анна Федорова (Москва) – и вместе с артистами приступила к работе над постановкой.

«Калека с острова Инишмаан» – это драма с элементами комедии современного ирландского автора, драматурга и кинорежиссёра Мартина Макдонаха. История о жителях ирландского островка, отрезанного от большой земли. Среди них – тех, кто задавлен тяжелым бытом, грузом ответственности и беспросветности – живет калека Билли. Честный и открытый парень, которому посчастливилось поучаствовать в съемках в голливудском фильме.

Также в августе стартует творческая лаборатория для детей и подростков «Территория РОСТа. Год пятый». Этот проект театра Бестужева тоже должен был состояться в апреле, но перенесён на более поздний срок и пройдет в закрытом режиме без участия зрителей.

На этот раз «Территория РОСТа» будет посвящена бэби-театру, набирающему сегодня популярность. Его особенность в том, что зрителями становятся дети от 0 до 3-4 лет, которые в силу возраста не могут посещать постановки большой формы.

Беби-спектакли поставлены таким образом, что рассчитаны на уровень восприятия ребенка, когда учитываются его психические и возрастные особенности. На первый план здесь выходит не сюжет, а музыка, движения, запахи, направленные на развитие сенсорики малыша и приобретение им нового опыта.

Для участия в лаборатории в Бурятию прилетит Алмаз Садриев, режиссер, практический психолог, руководитель независимого театра «Small Art» в Казани, который много лет ставит по всей России беби-спектакли. А также создательницы санкт-петербургского беби-театра «Пуговица» Ирина Амосова и Ольга Боброва. Они проведут для артистов мастер-класс и научат их взаимодействовать с самыми маленькими зрителями. Уже по традиции в результате работы творческой лаборатории «Территория РОСТа» репертуар Малой сцены пополнится новыми спектаклями.


Русский драмтеатр театр
 
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