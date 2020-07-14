Жителям республики рекомендуют быть предельно осторожными
По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 15 июля днём по юго-западу и южному Прибайкалью, 16 июля в большинстве районов республики дожди, грозы, местами ливни. Ожидается усиление ветра до 15-22 м/с, возможен град. Про прогнозам, будет понижение дневных температур на 8-13 градусов.
15-16 июля в Муйском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями, жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
- При сильном дожде, ливне, ветре, оставайтесь в помещении. На улице обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции. Старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи), - предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Бурятии
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