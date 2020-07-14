Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Бурятии

Жителям республики рекомендуют быть предельно осторожными



По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 15 июля днём по юго-западу и южному Прибайкалью, 16 июля в большинстве районов республики дожди, грозы, местами ливни. Ожидается усиление ветра до 15-22 м/с, возможен град. Про прогнозам, будет понижение дневных температур на 8-13 градусов.



15-16 июля в Муйском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).



В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями, жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.



- При сильном дожде, ливне, ветре, оставайтесь в помещении. На улице обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции. Старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи), - предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

