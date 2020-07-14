Вузы Бурятии не попали в рейтинг лучших юридических университетов

Рейтинг составили на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников вузов



Исследовательский центр Superjob представил рейтинг юридических вузов России. Рейтинг составили по уровню зарплат занятых в юридической сфере молодых специалистов, окончивших вуз в 2014-2019 годах.



В список лучших вузов попали два университета, расположенных в Иркутске – Иркутский государственный (ИГУ) и Байкальский государственный университеты.



Ни одного из вузов Бурятии в списке не оказалось.



Рейтинг лучших юридических вузов России возглавил МГУ, средняя зарплата его выпускников составляет 115 тысяч рублей в месяц. Также в числе лидеров МГИМО (110 тысяч), Санкт-Петербургский государственный университет (110 тысяч), НИИ «Высшая школа экономики» (100 тысяч), а также Финансовый университет при правительстве России и Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (по 95 тысяч рублей).



В ранжированном списке ИГУ занимает 12 строчку. По представленным данным, размер заработной платы, на которую может претендовать в Москве специалист, окончивший Иркутский государственный университет, составляет 68 тысяч рублей.



Кроме того, отмечается, что 67% выпускников ИГУ предпочли остаться в Иркутске. В прошлом году средний балл ЕГЭ на юридическую специальность в ИГУ составил 87,5.



Байкальский госуниверситет разместился на 15 месте с московской зарплатой выпускников в 64 тысячи рублей.

