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В Бурятии спасли пострадавшую туристку

В Бурятии спасли пострадавшую туристку
Общество,  Фото:ГУ МЧС РФ по Иркутской области
Её доставили вертолетом в Иркутск

Вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями Пожарно-спасательной службы Иркутской области и пострадавшей туристкой благополучно совершил посадку в Иркутске.

Как сообщал «Байкал-Daily», в верховьях реки Ара-Ошей, одного из самых крупных притоков реки Китой, в Бурятии произошло ЧП с женщиной из туристической группы. На ноги женщины упал камень, повредив ей обе ноги.

Накануне на место, в горы Восточного Саяна, вылетел вертолёт Ми-8 МЧС из Иркутской области. На его борту было пять спасателей и врач.

Сегодня выяснилось, что вчера женщина была эвакуирована и осмотрена медиком, находившимся в составе команды спасателей.

- Группу туристов мы нашли сразу же по координатам, которые нам сообщили звонившие, на высоте более 2 тысяч метров. Однако рядом с пострадавшей не нашлось подходящего места для посадки вертолёта, поэтому пострадавшую пришлось нести на носилках по достаточно сложной местности к вертолёту, где ему удалось подсесть. Как таковой туристической тропы там нет, просто горный склон. Однако женщину удалось благополучно погрузить в вертолёт. На протяжении всего пути за ней постоянно присматривал наш врач, - рассказал Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы Пожарно-спасательной службы Иркутской области.

По прибытии на место пострадавшую передали бригаде Иркутского областного центра медицины катастроф, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. 
туристы спасение
 
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