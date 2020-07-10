В Бурятии спасают туристку с переломанными ногами

Вертолёт МЧС со спасателями вылетел в горы Восточного Саяна
В верховьях реки Ара-Ошей, одного из самых крупных притоков реки Китой, в Бурятии произошло ЧП с женщиной из туристической группы.
Сегодня на место, в горы Восточного Саяна, вылетел вертолёт Ми-8 МЧС из Иркутской области. На его борту – пять спасателей и врач, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
- На данный момент известно, что вчера туристическая группа из пяти человек шла по тропе в верховьях реки Ара-Ошей, когда на ноги женщины упал камень, повредив ей обе ноги. Группа остановилась, но вызвать спасателей не смогла из-за отсутствия сотовой связи. Двое человек из группы отправились на поиски связи, и только сегодня мы получили сигнал бедствия. Река течёт по другую сторону хребта от того места, откуда поступил звонок. А это значит, что туристам пришлось преодолеть перевал, чтобы выйти на связь, - рассказал начальник поисково-спасательной службы ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Андрей Кармаданов.
В настоящее время вертолёт следует к месту происшествия для эвакуации пострадавшей.
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