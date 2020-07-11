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В Бурятии рассказали о состоянии детей, пострадавших на пожаре

В Бурятии рассказали о состоянии детей, пострадавших на пожаре
Общество,  Фото:пресс-служба Минздрава Бурятии
Один ребёнок находится в реанимации

В министерстве здравоохранения Бурятии рассказали о состоянии детей, которые пострадали при пожаре на станции Дивизионная в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», на пожаре в пятиквартирном доме пострадали четверо детей. Троих из них из огня вынесли находившиеся поблизости 12 военных. Четвёртую девочку спасли уже приехавшие пожарные. Этот ребёнок находится сейчас в реанимации.

- Бригадой Территориального центра медицины катастроф они были успешно доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу. Трое из них в возрасте 2 лет и 7 месяцев, 11 и 14 лет находятся в стационаре по ул. Модогоева, один ребёнок 6 лет по пр. Строителей, - сообщили в пресс-службе Минздрава Бурятии.

Все дети получили отравление угарным газом.

- Состояние 6-летнего ребенка, находящегося в реанимации по проспекту Строителей тяжёлое, но отметим положительную динамику. Поступил в оглушении, сознание ближе к ясному, однако, находится ещё на кислородной дотации. На сегодня угрожающих факторов для жизни нет. Тяжёлых ожогов нет. Ест и дышит самостоятельно. За день наблюдения состояние идёт с хорошей положительной динамикой. По прогнозам планируется перевод из реанимации в педиатрическое отделение в понедельник, - прокомментировала ситуацию и.о. главного врача Детской клинической республиканской больницы Вера Булавко.

Ребёнок находится под наблюдением ведущего врача, анестезиолога-реаниматолога Алексея Плюснина.

- Сегодня посетили Детскую республиканскую клиническую больницу по улице Модогоева, и мы видим, что состояние пострадавших улучшается. Комплексная бригада детских врачей в составе травматолога, реаниматолога, педиатра и пульмонолога оказали своевременную помощь. На сегодня проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий для всех детей. Самое главное, что все параметры гемодинамики стабильные. Тяжёлых травм и поражений у данных детей нет. Есть лёгкие поверхностные раны, которые своевременно осмотрены, оказана помощь врачами-травматологами. Завтра планируется выписка самого младшего ребенка, которому 2,7 г. Состояние ребенка стабильное. За ним ухаживает тётя. Мы желаем всем детям скорейшего выздоровления и не попадать в такие ситуации, - сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
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