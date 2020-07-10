В Бурятии ламы совершили восхождение на священную гору

















Ламы сняли видео с вершины, где открывается захватывающий и красивый вид на соседние горы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Баргажан-Хурамхаан (@dolina_barguzina) 7 Июл 2020 в 4:57 PDT



Как сообщили «Байкал-Daily» сами священнослужители, восхождение на вершину заняло у них около девяти часов. Поднялись на гору Бато лама Гомбоев, Ринчин лама Походиев, а также один верующий.



Ламы помолились на вершине за благополучие и процветание родной Баргузинской долины 6 июля, в день рождения Далай-ламы.















Хии морин – буддийские флажки успеха, освящённые молитвами лам.Ламы сняли видео с вершины, где открывается захватывающий и красивый вид на соседние горы.

Ламы Баргузинского дацана совершили восхождение на священную гору Бархан Уула. Об этом сообщается в аккаунте dolina_barguzina в социальной сети Instagram.- Рано утром они прочли молебен и обновили хии морин на вершине, - отмечается здесь.