В Бурятии ламы совершили восхождение на священную гору

Ламы Баргузинского дацана совершили восхождение на священную гору Бархан Уула. Об этом сообщается в аккаунте dolina_barguzina в социальной сети Instagram.
- Рано утром они прочли молебен и обновили хии морин на вершине, - отмечается здесь.
Хии морин – буддийские флажки успеха, освящённые молитвами лам.
Ламы сняли видео с вершины, где открывается захватывающий и красивый вид на соседние горы.
Как сообщили «Байкал-Daily» сами священнослужители, восхождение на вершину заняло у них около девяти часов. Поднялись на гору Бато лама Гомбоев, Ринчин лама Походиев, а также один верующий.
Ламы помолились на вершине за благополучие и процветание родной Баргузинской долины 6 июля, в день рождения Далай-ламы.
Ламы сняли видео с вершины, где открывается захватывающий и красивый вид на соседние горы.
Как сообщили «Байкал-Daily» сами священнослужители, восхождение на вершину заняло у них около девяти часов. Поднялись на гору Бато лама Гомбоев, Ринчин лама Походиев, а также один верующий.
Ламы помолились на вершине за благополучие и процветание родной Баргузинской долины 6 июля, в день рождения Далай-ламы.