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В Бурятии ламы совершили восхождение на священную гору

В Бурятии ламы совершили восхождение на священную гору
Общество,  Фото:из личного архива лам
Поднимались они на вершину девять часов

Ламы Баргузинского дацана совершили восхождение на священную гору Бархан Уула. Об этом сообщается в аккаунте dolina_barguzina в социальной сети Instagram.

- Рано утром они прочли молебен и обновили хии морин на вершине, - отмечается здесь. 



Хии морин – буддийские флажки успеха, освящённые молитвами лам.

Ламы сняли видео с вершины, где открывается захватывающий и красивый вид на соседние горы. 

 

Как сообщили «Байкал-Daily» сами священнослужители, восхождение на вершину заняло у них около девяти часов. Поднялись на гору Бато лама Гомбоев, Ринчин лама Походиев, а также один верующий.

Ламы помолились на вершине за благополучие и процветание родной Баргузинской долины 6 июля, в день рождения Далай-ламы. 








ламы буддизм
 
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