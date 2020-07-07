РЖД и УФСИН обсудили возможное сотрудничество
У представителей РЖД вызвал интерес вопрос о привлечении осуждённых к принудительным работам на различных объектах железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Вопрос обсуждался на рабочей встрече заместителя начальника УФСИН Алексея Дементьева и заместителя начальника Восточно-Сибирской железной дороги в Улан-Удэнском регионе Валерия Тимофеева. Руководству железной дороги были также представлены каталоги выпускаемой продукции и описаны возможности производственного сектора колоний в производстве продукции, выполнении работ для нужд железной дороги.
В августе запланирована повторная рабочая встреча.
В Бурятии осуждённых хотят привлечь к работам на железной дороге
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