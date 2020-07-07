В Бурятии осуждённых хотят привлечь к работам на железной дороге

РЖД и УФСИН обсудили возможное сотрудничество



У представителей РЖД вызвал интерес вопрос о привлечении осуждённых к принудительным работам на различных объектах железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Вопрос обсуждался на рабочей встрече заместителя начальника УФСИН Алексея Дементьева и заместителя начальника Восточно-Сибирской железной дороги в Улан-Удэнском регионе Валерия Тимофеева. Руководству железной дороги были также представлены каталоги выпускаемой продукции и описаны возможности производственного сектора колоний в производстве продукции, выполнении работ для нужд железной дороги.



В августе запланирована повторная рабочая встреча.





