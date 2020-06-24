Дан старт необычному патриотическому заплыву по озеру Байкал
Сегодня, 24 июня, в посёлке Листвянка в четыре часа утра состоялся старт многокилометрового заплыва по озеру Байкал. Он проходит в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.
В патриотическом марш-броске принимают участие ветераны Росгвардии и участники общественного движения «Содружество воинов-сибиряков». Со знаменем Победы им предстоит преодолеть свыше 60 километров по воде до города Байкальск на надувной вёсельной лодке.
Все участники заплыва имеют соответствующие навыки по плаванию на надувной лодке с вёслами и физическую подготовку.
На торжественном старте открытия водного заплыва присутствовал начальник управления Росгвардии по Иркутской области, генерал-майор полиции Алексей Сапожников:
- Желаю Вам с честью и гордостью пронести через воды Байкала официальный символ Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны, преодолеть столь сложную водную дистанцию, набраться сил и энергии для реализации и воплощения в жизнь дальнейших творческих идей», - сказал он.
Безопасность эстафеты-заплыва обеспечивают сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда и сотрудники ОМОН (на транспорте).
Температура воды на Байкале около +12 градусов.
На Байкал стартовал заплыв со знаменем Победы
Общество, Фото:
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