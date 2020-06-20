По главной площади Улан-Удэ проехал легендарный танк Т-34. Фоторепортаж

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 20 июня, на главной площади Улан-Удэ состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы. Сам же парад состоится 24 июня, в среду. Этот день объявлен выходным днём.
Всего в параде от министерства обороны России участвует 1 164 человек. В состав механизированной колонны вошли: легендарный танк Т-34, бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь»; БРДМ-2 РХ; БТР-80; БТР-80 Р-166,05; армейский мотовездеход АМ-1; КамАЗ-5350 с ЗУ-23-2; противотанкового комплекс «Конкурс»; КамАЗ-5350 с 122-мм гаубицей Д-30; РСЗО «Торнадо-Г»; РСЗО «Ураган»; ПУ ОТРК «Искандер-М». Всего 49 единиц техники.
В этом году впервые к военному параду привлечена авиация, в частности, высокоманевренные истребители Су-30СМ. Лётный состав, пара сверхманевренных самолётов, отработают элементы групповой слётанности в составе звеньев и пар, после чего выполнят пролет на сокращённых дистанциях с минимальными интервалами над центральной площадью Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году парад состоится без зрителей. Об этом ранее сообщал глава Бурятии Алексей Цыденов. «Приглашение на парад получат в первую очередь герои нашего времени - медицинские работники, работники роспотребнадзора, волонтёры», сообщал руководитель региона.
Ветеранов Великой Отечественной войны на параде не будет. Они смогут смотреть парад во время прямой трансляции на местных телеканалах.
Праздничный день, 24 июня, завершится салютом. В 22:00 на острове Комсомольский военные устроят салют тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок. К праздничному салюту привлекут гаубицы Д-30 – 6 единиц, 2А85-4А – 3 единицы; 105 мм салютов «Ассоль» с расходом в количестве 300 штук и 122 мм холостых выстрелов к Д-30 в количестве 180 штук, сообщили в пресс-службе ВВО.
В день проведения парада с 7:00 до окончания мероприятия (ориентировочно 13:00) улицы, прилегающие к площади Советов, будут закрыты для движения транспортных средств (Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, правая сторона Борсоева от Виадука до Сухэ-Батора). Объезд центральной части города будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева и вдоль трамвайной линии.