 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Июня

19 Июня

Популярное

По главной площади Улан-Удэ проехал легендарный танк Т-34. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с генеральной репетиции военного парада

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 20 июня, на главной площади Улан-Удэ состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы. Сам же парад состоится 24 июня, в среду. Этот день объявлен выходным днём.

Всего в параде от министерства обороны России участвует 1 164 человек. В состав механизированной колонны вошли: легендарный танк Т-34, бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь»; БРДМ-2 РХ; БТР-80; БТР-80 Р-166,05; армейский мотовездеход АМ-1; КамАЗ-5350 с ЗУ-23-2; противотанкового комплекс «Конкурс»; КамАЗ-5350 с 122-мм гаубицей Д-30; РСЗО «Торнадо-Г»; РСЗО «Ураган»; ПУ ОТРК «Искандер-М». Всего 49 единиц техники.

В этом году впервые к военному параду привлечена авиация, в частности, высокоманевренные истребители Су-30СМ. Лётный состав, пара сверхманевренных самолётов, отработают элементы групповой слётанности в составе звеньев и пар, после чего выполнят пролет на сокращённых дистанциях с минимальными интервалами над центральной площадью Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году парад состоится без зрителей. Об этом ранее сообщал глава Бурятии Алексей Цыденов. «Приглашение на парад получат в первую очередь герои нашего времени - медицинские работники, работники роспотребнадзора, волонтёры», сообщал руководитель региона.

Ветеранов Великой Отечественной войны на параде не будет. Они смогут смотреть парад во время прямой трансляции на местных телеканалах.

Праздничный день, 24 июня, завершится салютом. В 22:00 на острове Комсомольский военные устроят салют тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок. К праздничному салюту привлекут гаубицы Д-30 – 6 единиц, 2А85-4А – 3 единицы; 105 мм салютов «Ассоль» с расходом в количестве 300 штук и 122 мм холостых выстрелов к Д-30 в количестве 180 штук, сообщили в пресс-службе ВВО.

В день проведения парада с 7:00 до окончания мероприятия (ориентировочно 13:00) улицы, прилегающие к площади Советов, будут закрыты для движения транспортных средств (Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, правая сторона Борсоева от Виадука до Сухэ-Батора). Объезд центральной части города будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева и вдоль трамвайной линии.




75 лет Победы парад правительство РБ глава Бурятии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец не признавался, что украл брсетку с телефонами
Улан-удэнец не признавался, что украл брсетку с телефонами
Общество, 20.06.2020
Однако преступление попало на камеру видеонаблюдения 
«Нельзя было упускать!»: о Герое Советского Союза Петре Харитонове
«Нельзя было упускать!»: о Герое Советского Союза Петре Харитонове
Общество, 20.06.2020
Всего за время войны он совершил свыше 180 боевых вылетов, уничтожил 14 самолетов противника лично и в составе группы
По главной площади Улан-Удэ проехал легендарный танк Т-34. Фоторепортаж
По главной площади Улан-Удэ проехал легендарный танк Т-34. Фоторепортаж
Общество, 20.06.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с генеральной репетиции военного парада 
Силачу Бурятии подарили 16- килограммовую трость
Силачу Бурятии подарили 16- килограммовую трость
Общество, 20.06.2020
Рафаэль Кулиев намерен проходить с ней всю жизнь 
В Улан-Удэ прошла генеральная репетиция военного парада
В Улан-Удэ прошла генеральная репетиция военного парада
Общество, 20.06.2020
В параде задействовано около 50 единиц военной техники и более 1,2 тысяч военнослужащих ВВО
В Бурятии разрешили тренировки членам спортивных сборных
В Бурятии разрешили тренировки членам спортивных сборных
Общество, 20.06.2020
Соответствующий указ подписал глава республики 
Глава Бурятии и председатель Байкальского банка Сбербанка обсудили перспективы сотрудничества
Глава Бурятии и председатель Байкальского банка Сбербанка обсудили перспективы сотрудничества
Общество, 20.06.2020
В рамках рабочей встречи были обсуждены вопросы применения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

В Иркутской области за сутки скончались 3 пациента с коронавирусом
В Иркутской области за сутки скончались 3 пациента с коронавирусом
Общество, 20.06.2020
В регионе почти 5,5 тысяч случаев заражения COVID-19
Бурятия получит деньги на строительство и капитальный ремонт 16 объектов
Бурятия получит деньги на строительство и капитальный ремонт 16 объектов
Общество, 20.06.2020
Финансирование появилось в результате сэкономленных в ДФО бюджетных средств
УУАЗ выпустил первый гражданский арктический вертолёт Ми-8АМТ
Общество, 20.06.2020
Вертолёт прошёл процедуру приёмки независимой инспекции Росавиации
Свидетельства допуске автомобилей к перевозке опасных грузов в Бурятии выдают по пятницам
Свидетельства допуске автомобилей к перевозке опасных грузов в Бурятии выдают по пятницам
Общество, 20.06.2020
Для получения документа необходимо предварительно подать телефонную заявку

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^