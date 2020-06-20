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В Улан-Удэ прошла генеральная репетиция военного парада

Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
В параде задействовано около 50 единиц военной техники и более 1,2 тысяч военнослужащих ВВО

Сегодня, 20 июня, на главной площади Улан-Удэ состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы.

Сам же парад состоится 24 июня, в среду. Этот день объявлен выходным днём. На военном параде соединений и воинских частей Восточного военного округа примет участие более 1,2 тысячи военнослужащих.

В этом году впервые к военному параду привлечена авиация, в частности, высокоманевренные истребители Су-30. Лётный состав, пара сверхманевренных самолётов отработают элементы групповой слётанности в составе звеньев и пар, после чего выполнят пролёт на сокращённых дистанциях с минимальными интервалами над центральной площадью Улан-Удэ.

Впервые в составе механизированной колонны на площади Советов пройдут бронеавтомобили «Тигр» и легендарный танк «Т-34», восстановленный специалистами ремонтно-восстановительного батальона. Всего будет задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники соединений и воинских частей ВВО.

Помимо этого по главной площади республиканской столицы пройдут бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган».

- При подготовке к проведению торжественных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Тренировки проводятся в средствах индивидуальной защиты.



ВВО военнослужащие парад 75 лет Победы
 
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