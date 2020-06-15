В день проведения военного парада дорога будет закрыта с 7 часов утра
15, 17 и 20 июня на площади Советов в Улан-Удэ состоится репетиция военного парада с участием военной техники.
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15, 17 июня с 17:00 до 22:00 и 20 июня с 9:00 до 14:00 улицы, прилегающие к площади Советов, будут закрыты (Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова). Объезд центральной части города будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева и вдоль трамвайной линии.
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При движении военной техники к площади Советов 15, 17 июня (17:00-18:00) и 20 июня (9:00-10:00) из микрорайона Восточный (по ул. Комарова, Николая Петрова, Лимонова, пр. 50-летия Октября) все прилегающие улицы на короткое время будут закрыты для транспорта. Светофоры по пути следования военной техники будут работать в режиме «жёлтого» мигания.
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24 июня в связи с проведением военного парада с 7:00 до окончания мероприятия (ориентировочно 13:00) улицы, прилегающие к площади Советов, будут закрыты для движения транспортных средств (Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, правая сторона Борсоева от Виадука до Сухэ-Батора). Объезд центральной части города будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева и вдоль трамвайной линии.
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- Движение транспорта в центре города будет восстановлено по окончании мероприятия. В условиях ограничительных мероприятий проведение праздничного фейерверка не планируется. Учитывая это, продление работы общественного транспорта до полуночи не предусматривается, - сообщили в пресс-службе мэрии.
20 июня пройдёт генеральная репетиция парада Победы. Сам же парад Победы пройдёт в Улан-Удэ 24 июня.
Из-за репетиции парада три дня будут перекрывать центр Улан-Удэ
Общество, Фото:
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