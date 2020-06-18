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Военный парад в Улан-Удэ пройдёт с ограниченным количеством зрителей

Военный парад в Улан-Удэ пройдёт с ограниченным количеством зрителей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ветераны Великой Отечественной войны будут смотреть парад по телевизору

В Улан-Удэ военный парад, который состоится 24 июня, пройдёт с ограниченным количеством зрителей. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, выложив видео с репетиции парада в Instagram.

- Конечно, из-за ситуации с коронавирусом приняты повышенные меры безопасности и формат немного меняется. Число зрителей будет ограничено. Приглашение на парад получат в первую очередь герои нашего времени - медицинские работники, работники роспотребнадзора, волонтёры, - написал Алексей Цыденов.

Ветеранов Великой Отечественной войны на параде не будет. Они смогут смотреть парад во время прямой трансляции на местных телеканалах.

- Впервые по площади пройдёт легендарный танк Т-34! Многое наша страна переживала, с разными бедами сталкивалась. Победили фашистов - Победим и КОВИД! – заключил руководитель региона.

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Репетиция Парада Победы! ✊️Парад в Улан-Удэ пройдет 24 июня. Конечно, из-за ситуации с коронавирусом приняты повышенные меры безопасности и формат немного меняется. Число зрителей будет ограничено. Приглашение на парад получат в первую очередь герои нашего времени - медицинские работники, работники роспотребнадзора, волонтеры. Ветеранов, к сожалению, на параде очно не будет. Но прямую трансляцию они, как и все жители республики, смогут увидеть на наших телеканалах! Впервые по площади пройдет легендарный танк Т-34! Многое наша страна переживала, с разными бедами сталкивалась. Победили фашистов - Победим и КОВИД! 🇷🇺🔥

Публикация от Алексей Цыденов (@tsydenov_aleksey)


Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с репетицией центр Улан-Удэ перекрывали уже дважды – 15 и 17 июня. Генеральная репетиция парада запланирована на 20 июня.

В этот день с 9:00 до 10:00 из микрорайона Восточный (по ул. Комарова, Николая Петрова, Лимонова, пр. 50-летия Октября) все прилегающие улицы на короткое время будут закрыты для транспорта. Светофоры по пути следования военной техники будут работать в режиме «жёлтого» мигания. 20 июня с 9:00 до 14:00 улицы, прилегающие к площади Советов, будут закрыты (Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова). Объезд центральной части города будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева и вдоль трамвайной линии.


В день проведения военного парада дорога будет закрыта с 7 часов утра.
парад 75 лет Победы ветераны ВОВ
 
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