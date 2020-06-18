Военный парад в Улан-Удэ пройдёт с ограниченным количеством зрителей

- Впервые по площади пройдёт легендарный танк Т-34! Многое наша страна переживала, с разными бедами сталкивалась. Победили фашистов - Победим и КОВИД! – заключил руководитель региона.





Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с репетицией центр Улан-Удэ перекрывали уже дважды – 15 и 17 июня. Генеральная репетиция парада запланирована на 20 июня.







В этот день с 9:00 до 10:00 из микрорайона Восточный (по ул. Комарова, Николая Петрова, Лимонова, пр. 50-летия Октября) все прилегающие улицы на короткое время будут закрыты для транспорта. Светофоры по пути следования военной техники будут работать в режиме «жёлтого» мигания. 20 июня с 9:00 до 14:00 улицы, прилегающие к площади Советов, будут закрыты (Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова). Объезд центральной части города будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева и вдоль трамвайной линии.

В Улан-Удэ военный парад, который состоится 24 июня, пройдёт с ограниченным количеством зрителей. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, выложив видео с репетиции парада в Instagram.- Конечно, из-за ситуации с коронавирусом приняты повышенные меры безопасности и формат немного меняется. Число зрителей будет ограничено. Приглашение на парад получат в первую очередь герои нашего времени - медицинские работники, работники роспотребнадзора, волонтёры, - написал Алексей Цыденов.Ветеранов Великой Отечественной войны на параде не будет. Они смогут смотреть парад во время прямой трансляции на местных телеканалах.В день проведения военного парада дорога будет закрыта с 7 часов утра.