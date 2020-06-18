Военный парад в Улан-Удэ пройдёт с ограниченным количеством зрителей

В Улан-Удэ военный парад, который состоится 24 июня, пройдёт с ограниченным количеством зрителей. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, выложив видео с репетиции парада в Instagram.
- Конечно, из-за ситуации с коронавирусом приняты повышенные меры безопасности и формат немного меняется. Число зрителей будет ограничено. Приглашение на парад получат в первую очередь герои нашего времени - медицинские работники, работники роспотребнадзора, волонтёры, - написал Алексей Цыденов.
Ветеранов Великой Отечественной войны на параде не будет. Они смогут смотреть парад во время прямой трансляции на местных телеканалах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Репетиция Парада Победы! ✊️Парад в Улан-Удэ пройдет 24 июня. Конечно, из-за ситуации с коронавирусом приняты повышенные меры безопасности и формат немного меняется. Число зрителей будет ограничено. Приглашение на парад получат в первую очередь герои нашего времени - медицинские работники, работники роспотребнадзора, волонтеры. Ветеранов, к сожалению, на параде очно не будет. Но прямую трансляцию они, как и все жители республики, смогут увидеть на наших телеканалах! Впервые по площади пройдет легендарный танк Т-34! Многое наша страна переживала, с разными бедами сталкивалась. Победили фашистов - Победим и КОВИД! 🇷🇺🔥
В день проведения военного парада дорога будет закрыта с 7 часов утра.