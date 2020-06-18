В Улан-Удэ с пенсионера взыскали долг в трёхкратном размере



Улан-удэнка обратилась к уполномоченному по правам человека в Бурятии за защитой нарушенных прав в ходе принудительного исполнения судебного решения в пользу физического лица.



С пенсионера, согласно исполнительному листу, должны были взыскать 17 тысяч рублей. «Однако фактически с разных счетов должника было удержано в 3 раза больше. При возврате излишне взысканных денежных средств на счета должника, деньги возвращались банком на депозитный счет отдела судебных приставов», - рассказали в аппарате омбудсмена.



- Вмешательство омбудсмена способствовало ускорению решения вопроса, в настоящее время деньги зачислены на счета пенсионера, - заключили в аппарате уполномоченного.



