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В Иркутской области почтили память первого губернатора

В Иркутской области почтили память первого губернатора
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
К памятнику Юрию Ножикову были возложены цветы

15 июня в Иркутской области прошло мероприятие, посвящённое памяти первого губернатора региона Юрия Ножикова, который возглавлял Приангарье в один из самых сложных периодов современной истории России. До этого более 30 лет руководил строительством энергообъектов и других промышленных предприятий на территории Урала, Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Сегодня исполнилось 10 лет со дня его смерти.

- Юрий Абрамович Ножиков был государственным человеком и народным губернатором. Всегда отстаивал интересы жителей: для него это было целью всей жизни. И народ ему доверял, гордился им. Для нашей области Ножиков – настоящий человек-легенда, как Сперанский, – рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Он также отметил, что первый губернатор Иркутской области ничего и никого не боялся, шёл до конца. Понимая, что природные ресурсы региона должны служить людям, добился низких энерготарифов.

- Я многому учусь у Юрия Абрамовича. Это пример, достойный подражания, для любого губернатора. Ножикова у нас до сих пор любят и помнят. И эту память мы просто обязаны сохранить, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику первому губернатору, посадили возле него ель. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область губернатор
 
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