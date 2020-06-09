Сажида Баталова о голосовании по Конституции: «Важное событие для страны и каждого из нас»

Председатель Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы» высказала свою позицию по изменениям в Конституции
Меньше месяца осталось до всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Своей точкой зрения по вопросу планируемых изменений в основной закон государства с «Байкал-Daily» поделилась Сажида Баталова, председатель Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы».
- Конституция - это основополагающий документ нашего государства, по которому мы будем жить последующие годы, - подчеркнула она.
По её мнению, новые статьи 67, 75 и 79, планирующиеся в Конституцию, «определят вектор развития России в современном мире». «В то время, когда во многих странах нивелируются традиционные устои и моральные нормы, Россия вписывает в свою Конституцию нравственные ориентиры и общечеловеческие ценности для будущих поколений», - заявила Сажида Баталова.
Председатель Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы» считает, что «значимыми являются слова поправки о том, что у России и граждан нашей страны общая тысячелетняя история, и что мы сохраняем память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога».
- Это означает, что мы чтим своих предков, веру дедов и прадедов. Думаю, что все представители традиционных религий понимают огромное значение этой поправки в Конституцию. С другой стороны, эта поправка ни в коей мере не мешает атеистам, агностикам и представителям других конфессий верить в то, что они считают нужным, - уточняет она.
Отметим, что важнейшим приоритетом государственной политики России здесь названы дети.
- Во главу угла поставлена традиционная семья и создание условий для достойного воспитания в семье, сохранение традиционных семейных ценностей, уважение к старшим, защита государством «института брака как союза мужчины и женщины», - продолжает Сажида Баталова.
«В ст. 68 введено новое понятие «многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», что не только не ущемляет права народов на самоопределение, а напротив – наделяет равными правами, консолидирует их вместе с русским народом в единое целое. Сразу несколько поправок касаются поддержки и сохранения культуры как уникального наследия многонационального народа России, а также поддержки и сохранения родных языков всех народов нашей страны, в том числе и государственных языков национальных республик», - сообщает она.
Далее председатель Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы» говорит о том, что в документе «заявлены гарантии сохранения этнокультурного и языкового многообразия, прав коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации».
- Отдельной строкой прописаны защита культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации, и поддержка соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности, что позволит укрепить наши позиции в мире. Я убеждена, что голосование за принятие новых поправок в Конституцию станет важным событием в жизни страны и судьбе каждого из нас, - заключила она.
Сажида Баталова о голосовании по Конституции: «Важное событие для страны и каждого из нас»
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