1 июля жители Бурятии будут отдыхать

На 1 июля назначено голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию состоится в России 1 июля. Соответствующий указ подписал президент Путин.
«Постановляю определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», - говорится в тексте указа.
1 июля, которое выпало на среду, будет объявлено выходным днём. Дополнительный выходной назначили специально для того, чтобы люди пришли на избирательные участки.
Голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля. Однако в конце марта его перенесли «на более поздний срок» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране.
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