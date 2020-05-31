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Видео: Гимн Бурятии спели на 15 языках

Видео: Гимн Бурятии спели на 15 языках
Общество, 
 Гимн Бурятии исполнили на самых разных языках – от тувинского до французского

30 мая в Сеть выложили видео исполнения гимна Бурятии представителями самых разных национальностей на 15 языках. Видеоролик получил название «Бурятия объединяет людей». Проект подготовила Центральная городская библиотека имени Калашникова.



На русском, бурятском, азербайджанском, армянском, узбекском, немецком, казахском, монгольском, кыргызском, китайском, татарском, тувинском гимн спели представители национальных автономий, на английском, французском, японском языках – студенты и преподаватели Бурятского госуниверситета.

Видео посвятили Дню Республики Бурятия, который отмечался 30 мая. 30 мая 1923 года постановлением президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета была создана Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика. В этом году этому событию исполнилось 97 лет.



гимн Бурятии
 
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