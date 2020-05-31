Видео: Гимн Бурятии спели на 15 языках









На русском, бурятском, азербайджанском, армянском, узбекском, немецком, казахском, монгольском, кыргызском, китайском, татарском, тувинском гимн спели представители национальных автономий, на английском, французском, японском языках – студенты и преподаватели Бурятского госуниверситета.



Видео посвятили Дню Республики Бурятия, который отмечался 30 мая. 30 мая 1923 года постановлением президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета была создана Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика. В этом году этому событию исполнилось 97 лет.









30 мая в Сеть выложили видео исполнения гимна Бурятии представителями самых разных национальностей на 15 языках. Видеоролик получил название «Бурятия объединяет людей». Проект подготовила Центральная городская библиотека имени Калашникова.