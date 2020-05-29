Завтра в Улан-Удэ начнётся ремонт трамвайных путей

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом трамвайных путей.





В субботу, 30 мая, по улице Гагарина в Улан-Удэ начнётся ремонт первого участка трамвайных путей от Элеватора до улицы Пестеля протяжённостью 484 метра. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился 16 лет назад. Закончить работы планируют к 30 июня, сообщили в МУП «Управление трамвая».- В ходе ремонта будет выполнен монтаж рельсошпальных решёток на железобетонной шпале, алюминотермитная сварка стыков рельс, которая минимизирует шум от колёсных пар и создаёт более комфортные условия для проезда пассажиров. Работы будут проводиться в ночное время - с 23:00 до 6:00. Днём движение трамваев будет осуществляться по графику, - сообщили на предприятии.После завершения работ начнётся капитальный ремонт второго участка протяжённостью 785 метров от ул. Добролюбова до ул. Юного Коммунара.