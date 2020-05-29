В Улан-Удэ изменится схема движения автобусов

Это связано с ремонтом трамвайных путей



С 30 мая по 30 июня в Улан-Удэ изменится схема движения маршрутов № 25, 56, 56С, 57, 97, 97К, 100. Это связано с проведением капитального ремонта трамвайных путей по ул. Гагарина на участке от Элеватора до ул. Пестеля и последующим ремонтом дорожного покрытия на этом участке.

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Автобусы маршрутов № 25, 56, 56С, 57, 100 будут следовать в объезд закрытого участка по ул. Гагарина через ул. Хоца Намсараева - ул. Чертенкова в обоих направлениях, далее - по утверждённым схемам.



Автобусы № 97, 97К будут осуществлять объезд по тем же улицам при движении в направлении центра города.



Остановка «Элеватор» по ул. Гагарина на период работ исключается из пути следования указанных маршрутов, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.

