Буряты Монголии направили средства для поддержки жителей Забайкалья

Общество, Фото: представительство Россотрудничества в Монголии

К акции подключились предприятия, индивидуальные предприниматели и члены бурятской общины



Средства, собранные жителями Монголии в поддержку жителей в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией, были переданы в Забайкальский край. 22 мая вице-президент Всебурятской ассоциации Монголии Мунхын Амарсанаа вручил руководителю представительства Россотрудничества в Монголии Амгалану Базархандаеву материальную помощь в размере 1 620 000 тугриков.



На церемонии передачи кроме вице-президента ассоциации Мунхын Амарсанаа, который является известным в Монголии солистом группы «Нюанс», присутствовали исполнительный директор Балганай Мөнхжаргал, члены правления Д. Дагвасурэн и Д. Батсайхан.



На встрече с А. Базархандаевым делегация всебурятской ассоциации Монголии рассказала о поддержке бурят, проживающих в Хэнтий, Дорнот, Булган и других аймаках Монголии. Выпускница Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Балганай Мөнхжаргал поведала об истории проведения первого фестиваля «Алтаргана» в Монголии по её инициативе в 1994 году, у истоков которого стоял губернатор Хэнтийского аймака, ныне президент всебурятской ассоциации Монголии Ц. Балдандорж.



Д. Дагвасурэн подчеркнул, что к объявленной акции сбора средств для оказания помощи Забайкальскому краю, подключились предприятия, индивидуальные предприниматели, члены бурятской общины, которые не захотели остаться в стороне от общей беды в условиях пандемии. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Монголии.

