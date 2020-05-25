 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Мая

24 Мая

Популярное

Буряты Монголии направили средства для поддержки жителей Забайкалья

Буряты Монголии направили средства для поддержки жителей Забайкалья
Общество,  Фото:представительство Россотрудничества в Монголии
К акции подключились предприятия, индивидуальные предприниматели и члены бурятской общины

Средства, собранные жителями Монголии в поддержку жителей в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией, были переданы в Забайкальский край. 22 мая вице-президент Всебурятской ассоциации Монголии Мунхын Амарсанаа вручил руководителю представительства Россотрудничества в Монголии Амгалану Базархандаеву материальную помощь в размере 1 620 000 тугриков.

На церемонии передачи кроме вице-президента ассоциации Мунхын Амарсанаа, который является известным в Монголии солистом группы «Нюанс», присутствовали исполнительный директор Балганай Мөнхжаргал, члены правления Д. Дагвасурэн и Д. Батсайхан.

На встрече с А. Базархандаевым делегация всебурятской ассоциации Монголии рассказала о поддержке бурят, проживающих в Хэнтий, Дорнот, Булган и других аймаках Монголии. Выпускница Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Балганай Мөнхжаргал поведала об истории проведения первого фестиваля «Алтаргана» в Монголии по её инициативе в 1994 году, у истоков которого стоял губернатор Хэнтийского аймака, ныне президент всебурятской ассоциации Монголии Ц. Балдандорж.

Д. Дагвасурэн подчеркнул, что к объявленной акции сбора средств для оказания помощи Забайкальскому краю, подключились предприятия, индивидуальные предприниматели, члены бурятской общины, которые не захотели остаться в стороне от общей беды в условиях пандемии. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Монголии.
Монголия Забайкальский край коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске молодёжный центр получил танк, БТР и БМП
В Иркутске молодёжный центр получил танк, БТР и БМП
Общество, 25.05.2020
В городской центр «Патриот» доставили тяжёлую военную технику
В Монголии прошли акции в поддержку жителей Бурятии
В Монголии прошли акции в поддержку жителей Бурятии
Общество, 25.05.2020
Жители братской страны посылают в республику медицинские маски
В Забайкалье продлили режим ограничений до 8 июня
В Забайкалье продлили режим ограничений до 8 июня
Общество, 25.05.2020
Ограничения продолжат снимать после улучшения ситуации с заболеваемостью
В Бурятии подано почти 15 тысяч заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет
В Бурятии подано почти 15 тысяч заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет
Общество, 25.05.2020
Жителей республики предостерегают от указания недостоверной информации
В США нашлись усыновлённые братья жительницы Бурятии
В США нашлись усыновлённые братья жительницы Бурятии
Общество, 25.05.2020
Один брат стал морским котиком, другой работает в сфере программирования
Бурятия возглавила список пострадавших от грязного воздуха регионов
Бурятия возглавила список пострадавших от грязного воздуха регионов
Общество, 25.05.2020
В список также вошли Красноярский край и Забайкалье
В Иволгинском дацане отменили поклонение главной святыне
В Иволгинском дацане отменили поклонение главной святыне
Общество, 25.05.2020
В Иволгинском дацане пройдёт трёхдневный хурал, но без поклонения нетленному телу Даши Доржи Этигэлову
День защиты детей в Улан-Удэ пройдёт в онлайн-режиме
День защиты детей в Улан-Удэ пройдёт в онлайн-режиме
Общество, 25.05.2020
Улан-удэнцев вновь просят украсить окна и балконы
В Забайкалье осуждённые женщины планируют собрать более 20 тонн картофеля
В Забайкалье осуждённые женщины планируют собрать более 20 тонн картофеля
Общество, 25.05.2020
Также женщины высадили морковь, свёклу, капусту, кабачки и зелень
Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась книгами
Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась книгами
Общество, 25.05.2020
В учреждение передали более 200 книг
В Бурятию на службу заступят новые караульные собаки
В Бурятию на службу заступят новые караульные собаки
Общество, 25.05.2020
Они будут поставлены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие
Беспилотники в Бурятии за зиму налетали почти тысячу часов
Беспилотники в Бурятии за зиму налетали почти тысячу часов
Общество, 25.05.2020
Беспилотники занимались разведкой, корректировкой и контролем  
Бурятская борица в одиночку расколола машину дров
Бурятская борица в одиночку расколола машину дров
Общество, 25.05.2020
Пользователей восхитила сила Ирины Ологоновой

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^